Минулого тижня COVID-19 підтвердили 1 046 жителям Полтавщини

Географія поширення коронавірусу по громадах області
З 17 по 23 квітня на Полтавщині виявили 1 046 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Полтавському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України.
За тиждень в області:
- одужали – 936;
- продовжують лікування - 2 357;
- померли - 5.
Від початку карантину в області:
- діагностували - 231 137;
- одужали - 224 187;
- померли - 4 593.
Географія поширення коронавірусу за тиждень у громадах:
- Білицька – 7
- Білоцерківська – 2
- Великобагачанська – 9
- Великобудищанська – 4
- Великорублівська – 1
- Великосорочинська – 8
- Гадяцька – 20
- Глобинська – 12
- Гоголівська – 2
- Горішньоплавнівська – 40
- Градизька – 22
- Гребінківська – 24
- Диканська – 18
- Драбинівська – 1
- Заводська – 8
- Зіньківська – 8
- Кам’янопотоківська – 5
- Карлівська – 18
- Кобеляцька – 36
- Козельщинська – 14
- Коломацька – 2
- Комишнянська – 2
- Котелевська – 12
- Краснолуцька – 0
- Кременчуцька – 195
- Ланнівська – 11
- Лохвицька – 19
- Лубенська – 60
- Лютенська – 0
- Мартинівська – 5
- Мачухівська – 2
- Машівська – 8
- Миргородська – 17
- Михайлівська – 1
- Нехворощанська – 1
- Новогалещинська – 3
- Новооржицька – 4
- Новосанжарська – 15
- Новоселівська – 4
- Оболонська – 0
- Омельницька – 2
- Опішнянська – 3
- Оржицька – 2
- Петрівсько-Роменська – 3
- Пирятинська – 18
- Піщанська – 10
- Полтавська – 296
- Пришибська – 0
- Решетилівська – 31
- Ромоданівська – 0
- Семенівська – 9
- Сенчанська – 5
- Сергіївська – 2
- Скороходівська – 5
- Терешківська – 0
- Хорольська – 214
- Чорнухинська – 8
- Чутівська – 7
- Шишацька – 12
- Щербанівська – 9.
Раніше ми писали, що Полтавщина на першому місці по рівню захворюваності COVID-19. Чому так сталося, пояснив директор департаменту охорони здоров’я полтавської ОДА Віктор Лисак.
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