Минулого тижня COVID-19 підтвердили 1 046 жителям Полтавщини

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З 17 по 23 квітня на Полтавщині виявили 1 046 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Полтавському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

За тиждень в області:

одужали – 936;

продовжують лікування - 2 357;

померли - 5.

Від початку карантину в області:

діагностували - 231 137;

одужали - 224 187;

померли - 4 593.

Географія поширення коронавірусу за тиждень у громадах:

Білицька – 7

Білоцерківська – 2

Великобагачанська – 9

Великобудищанська – 4

Великорублівська – 1

Великосорочинська – 8

Гадяцька – 20

Глобинська – 12

Гоголівська – 2

Горішньоплавнівська – 40

Градизька – 22

Гребінківська – 24

Диканська – 18

Драбинівська – 1

Заводська – 8

Зіньківська – 8

Кам’янопотоківська – 5

Карлівська – 18

Кобеляцька – 36

Козельщинська – 14

Коломацька – 2

Комишнянська – 2

Котелевська – 12

Краснолуцька – 0

Кременчуцька – 195

Ланнівська – 11

Лохвицька – 19

Лубенська – 60

Лютенська – 0

Мартинівська – 5

Мачухівська – 2

Машівська – 8

Миргородська – 17

Михайлівська – 1

Нехворощанська – 1

Новогалещинська – 3

Новооржицька – 4

Новосанжарська – 15

Новоселівська – 4

Оболонська – 0

Омельницька – 2

Опішнянська – 3

Оржицька – 2

Петрівсько-Роменська – 3

Пирятинська – 18

Піщанська – 10

Полтавська – 296

Пришибська – 0

Решетилівська – 31

Ромоданівська – 0

Семенівська – 9

Сенчанська – 5

Сергіївська – 2

Скороходівська – 5

Терешківська – 0

Хорольська – 214

Чорнухинська – 8

Чутівська – 7

Шишацька – 12

Щербанівська – 9.

Раніше ми писали, що Полтавщина на першому місці по рівню захворюваності COVID-19. Чому так сталося, пояснив директор департаменту охорони здоров’я полтавської ОДА Віктор Лисак.