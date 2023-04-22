COVID-19: Полтавщина - на першому місці по рівню захворюваності

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Полтавська область - на 1-му місці по рівню захворюваності на COVID-19. Показник захворюваності в Полтавській області в період 14 по 20 квітня становить 75,7 на 100 тисяч населення (зниження на 32%), в Україні - 28,5 на 100 тисяч населення. Про це повідомили в Полтавському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Нові випадки коронавірусної хвороби найчастіше реєструвалися в Решетилівській, Ланівській, Градизькій, Кобеляцькій громадах.

Нагадаємо, вакцинуватися від COVID-19 в можна в центрі вакцинації в приміщенні колишньої поліклініки N 4 за адресою проспект Лесі Українки, 80 з 9.00 до 17.00, а також в пунктах вакцинаціі в амбулаторіях ЗП-СМ за адресами: вул. Лікаря Парнети, 2; вул. Київська, 14; квартал 278, буд. 13Б; вул. Володимира Великого, 62; проспект Лесі Українки, 15/8; вул. Олексія Древаля, 101; вул. Лікаря Бончука, 9, вул. Івана Мазепи, 26 - з 08.00 до 17.00.



