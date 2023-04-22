Патрульні затримали 20-річного кременчужанина з наркотиками

Сьогодні, 18:59 Переглядів: 387

У Кременчуці патрульна поліція затримала 20-річного чоловіка із пакунком наркотичних речовин. «Чергові «пакунки» із забороненими до обігу речовинами» - написали в поліції.

Подробиць не повідомляють. Водночас нагадують, що відповідно статті 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) ККУ передбачена відповідальність у вигляді штрафу від 17 тис. гривень до позбавлення волі на строк до 8 років.

Стаття 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) ККУ передбачає позбавлення волі на строк від 4 років до 12 років із конфіскацією майна.

Якщо ви стали очевидцем зберігання чи розповсюдження наркотичних речовин скористайтесь нашим анонімним чат-ботом.



