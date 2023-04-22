Історія однієї переселенки: «Вийшла вигуляти собаку й опинилася під обстрілами»

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 146

Історії переселенців бувають настільки трагічними, що важко уявити, як люди змогли опанувати себе та знайти сили жити далі, бути активними та будувати нове життя

Війна змінила життя всіх українців. Сотні тисяч людей, рятуючись від обстрілів, змушені були залишити свої домівки та шукати прихисток в інших містах. На жаль, багатьом уже нікуди повертатися – їх домівки повністю зруйновані російськими агресорами.

Харків’янку Анжеліку Войтовську в Кременчуці вже добре знають. Вона волонтерить: допомагає літнім людям, інвалідам, організовує і проводить свята для дітей-переселенців. Жінка дуже усміхнена, позитивна і важко повірити, що нещодавно вона була зовсім розгублена і не розуміла, що робити далі.

Її життя в нашому місті розпочалося з нуля у лютому 2022 року. З минулого залишився лише пес – восьмирічний лабрадор Ліка та онлайн-уроки в харківській гімназії № 172, де Анжеліка викладає музичне мистецтво.

Із завалу врятував собака

Наша зустріч відбулася у філії №2 бібліотеки на Соборній. Наша співрозмовниця розповідає про все, що довелося пережити, і не може стримати сліз. Дуже важко згадувати не лише 24 лютого, але й те, що було напередодні.

- Ми з учнями ввечері 23 лютого 2022 року вийшли прогулятися вулицями нашого улюбленого Харкова. Зупинилися біля муралу Леоніда Бикова і згадали його слова: «Будемо жити!» Зараз згадую ті події й мені здається, що то був заклик до нас! Щоб ми навіть не думали про погане, щоб ми вірили в те, що ми будемо жити та Україна буде жити й розквітати. Головне - перемогти, - розповідає Анжеліка.

Рано вранці 24 лютого жінка прокинулась від гуркоту літаків, одягнулася, взяла собаку та вийшла на вулицю. Вона зачинила двері своєї квартири в дев’ятиповерхівці у Північній Салтівці, щоб більше ніколи не відчинити їх. Тоді жінка навіть уявити не могла, що не зможе повернутися додому, тому що її будинку більше не буде існувати.

- Перша ракета, звук від вибуху якої я почула, влучила у нашу дев’ятиповерхівку. Снаряд залетів у будинок, а ми з собакою та багато інших людей побігли в найближче місце, де можна було сховатися. То була школа у мікрорайоні. Ми сховалися у підвалі. Ракетна атака не припинялася, весь навколишній простір наповнився бідою. Навкруги все руйнувалося, вибухало. Здавалося, що всі ми опинилися в якійсь віртуальній реальності – повірити в те, що почалася війна, що нас вбивають і руйнують наші домівки, було неможливо, - каже Анжеліка.

18 людей та собака декілька днів жили у шкільному підвалі. Бомбардування не припинялися. Зникло світло, не було води, опалення. Люди мерзли, але повертатися було нікуди – будинки зруйновані, снаряди продовжують вибухати.

За тиждень ракета поцілила у школу, де ховалися люди. Треба було шукати нове укриття.

- Коли ракета влучила поруч із нашим укриттям, усі розбіглися хто куди. Ми з Лікою та ще кілька жінок та чоловіків добігли до підвалу якогось будинку – нам здавалося, що там безпечно. Але після чергового обстрілу будинок почав руйнуватися і нас засипало. Ми опинилися у пастці. Нас врятувала Ліка. Саме вона відчула, де просочується повітря, та почала рити лапами. Всі, хто знаходився у підвалі, теж стали рити. Так, завдяки моїй улюблениці, ми врятувалися.

Люди змогли вибратися з пастки, але що робити далі, ніхто не розумів. Телефони були розряджені. Лише за декілька днів

Анжеліка знайшла місце, де було електропостачання, та увімкнула телефон. Одразу ж посипалися смс-повідомлення: їй дзвонили рідні, друзі, колеги, учні.

Одна з учениць допомогла з контактами волонтерів, які вивозили людей із Харкова у безпечніші міста. Так Анжеліка Войтовська та її Ліка опинилися в Кременчуці. Без грошей, без житла, без особистих речей. Але з великим бажанням продовжувати жити та бути корисною рідній країні.

- Мені було складно. В одну мить я, людина з великим стажем, із житлом, опинилася одна в чужому місті, не маючи нічого для життя… Але Кременчук прийняв мене дуже тепло. Тут чуйні люди, які не проходять повз чужу біду, а намагаються допомогти. Я звернулася в організацію «На крилах надії України», і ці люди прийняли мою біду, як свою. Саме вони допомогли мені з житлом, із посудом та іншим скарбом. Коли перший шок минув, я стала думати, як я можу допомогти іншим людям, які опинилися в таких же складних умовах. Я почала шукати переселенців та допомагати їм. Познайомилася з людьми з інших міст, серед яких було багато дітей. Вони дуже важко переживали події, які з ними трапилися. Тому я вирішила скерувати свої сили та енергію саме на дітей. Стала проводити заходи, свята. Першого червня влаштувала свято в бібліотеці. Потім провела зустріч під назвою «На межі», де за чаєм переселенці розповідали свої історії з життя…

Назад у Харків

У серпні минулого року надійшло повідомлення, що для отримання компенсації за зруйноване житло треба зробити фото та відео квартири та будинку, зафіксувати всі ушкодження. Треба було їхати у Харків, на свою рідну Салтівку.

Це було справжнє випробування для нервової системи. Бачити фото зруйнованого будинку та особисто туди повернутися – різні речі. Але треба було їхати.

- Охочих їхати на Салтівку, де досі вибухали ракети, не було. З великими труднощами мені вдалося знайти водія, який відвіз мене до зруйнованого мікрорайону. Все, що я бачила навкруги, нагадувало кадри з апокаліптичного фільму. Зруйновані висотки, випалені поверхи, зяючі порожнечею вікна. Вся земля устелена склом, дороги розбиті, дерева зламані, в деяких місцях із землі стирчать снаряди… Наша дев’ятиповерхівка теж зазнала значних ушкоджень. Коли я зайшла до під’їзду, згори капала вода, бетонні сходи хиталися – було дуже небезпечно підніматися. Але я як заворожена йшла до своєї квартири. Відчинила двері – в обличчя полетіли голуби. Озирнулася навкруги – в шафі застряг снаряд, однієї стіни немає, квартира сусідів повністю зруйнована… Треба було фотографувати та знімати відео, але руки не слухалися, я була ніби уві сні… До тями повернули вибухи – знов почався обстріл, і я поспішила на вулицю, щоб не втратити можливість виїхати із Салтівки. Водій дочекався і, лаючись на мене за небезпеку, в яку я його втягнула, відвіз на вокзал.

Фото та відео, які зробила Анжеліка, допомогли скласти акт про пошкодження, у висновку якого зазначено, що квартира пошкоджена на 78 %. Це все, що залишилося від її харківського будинку.

З бажанням жити далі

Чи повернеться колись жінка до Харкова? Про це нікому не відомо. Сама Анжеліка поки не хоче навіть думати про те. Зараз вона живе в реальному часі, обрала для себе активний спосіб життя, освоює нові професії, допомагає людям.

Коли громадська організація «Інша жінка» разом з ООН проводила проєкт «Досить» зі здобуття нової професії, Анжеліка не лише стала його учасницею, але й перемогла. Вона оволоділа професією перукаря і навіть стала героїнею проєкту.

Зараз жінка мріє провести безкоштовну акцію «Краса врятує світ», у рамках якої безкоштовно стригтиме літніх мешканців та інвалідів, а також хлопців із ЗСУ.

Вона вже виконала декілька стрижок для людей з обмеженими фізичними можливостями.

Також Анжеліка бере участь у міських заходах, у зустрічах, які проводять бібліотеки, громадські організації.

- Я повна сил і бажання жити далі. Постійно згадую той мурал Леоніда Бикова на стіні харківського будинку та заклик «Будемо жити!». Це тепер мій девіз, який я також несу кожен день людям, які переживають тяжкі часи.