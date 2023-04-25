Схилившись на коліна, Кременчук попрощався з Юрієм Гогуленком, який пройшов пекло Іловайська

Сьогодні, 25 квітня, Кременчук попрощався з військовим Юрієм Гогуленком, який помер після довготривалої хвороби. Прощання відбулося у Палаці культури, де вшанувати пам'ять військового прийшли рідні, знайомі, побратими та представники міської влади.
Юрій Вікторович народився 1 червня 1971 року у Кременчуці. З 1986 до 1989 року навчався у ВПУ №7. З початку російсько-української війни Юрій став на захист України й з 2014 до 2015 року боронив незалежність на сході країни у складі 92 ОМБр, перша тактична рота, старший кулеметник БТР-70. Своїм другим днем народження вважав 27 серпня 2014 року, коли в Іловайську отримав тяжке осколкове поранення в ногу після обстрілу градами. Після повернення додому разом з побратимами спілкувався з кременчуцькою молоддю, зокрема студентами Кременчуцького національного університету.
З початку повномасштабного наступу росії Юрій був призваний на військову службу під час мобілізації 1.03.2022 року та був солдатом. Служив у лавах Територіальної оборони. Помер 18 квітня після довготривалої хвороби. У Юрія залишилися донька та батьки.
Він додав, що у них ціла команда АТОвців (чоловік 15), які спілкуються та підтримують один одного.
Схилившись на коліно, кременчужани утворили живий коридор та віддали шану загиблому захиснику України. Панахиду відслужили у Свято-Миколаївському соборі. Поховали військового на Алеї Слави Свіштовського кладовища поряд з іншими захисниками України.
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