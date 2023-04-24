Лисак пояснив, чому Полтавщина — на першому місці із захворюваності на COVID-19

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 554

Два останні тижні Полтавщина по рівню захворюваності на коронавірус вийшла на «плато» — нині темпи пішли на спад. Але якщо брати в розрізі держави, то область залишається в лідерах за кількістю виявлених пацієнтів. Про це сьогодні, 24 квітня, під час апаратної наради повідомив директор департаменту охорони здоров’я полтавської ОДА Віктор Лисак.

— Чому ми найперші? Бо ми найактивніше використовуємо експрес-тести для діагностики COVID-19, — сказав Віктор Лисак. — Полтавщина входить у трійку лідерів, які використовують ці дослідження.

У порівнянні з минулим тижнем, по області зареєстровано мінус 485 випадків захворювання, також знизилася кількість летальних випадків.

Днями ми повідомляли, що Полтавська область — на 1-му місці по рівню захворюваності на COVID-19. Показник захворюваності в період 14 по 20 квітня становить 75,7 на 100 тисяч населення (зниження на 32%), в Україні - 28,5 на 100 тисяч населення. Однак тенденція щодо захворюваності йде на спад.



