Кременчужан запрошують на зустрічі з поетесою Ніною Данько та фармацевтом Веронікою Носовою

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Бібліотекарі запрошують кременчужан та гостей міста на культурні заходи, про це повідомляє мерія.

У філії №5 міської публічної бібліотеки пройде творча зустріч з письменницею і поетесою Ніною Данько. Відвідувачі ознайомляться з життєвим і творчим шляхом письменниці, зануряться у чарівний світ поезії, дізнаються про єдиний в Україні музей-садибу Григора Тютюнника, яким опікується та власними руками облаштувала Ніна Данько. На заході авторка поділиться своїм літературним надбанням та презентує новий роман «До кінця віків», написаний у стилі фентезі. Зустріч відбудеться 25 квітня о 10.00 за адресою: вул. Республіканська, 65.

У філії №8 міської публічної бібліотеки відбудеться захід для людей похилого віку «Здоров’я – мудрих гонорар». Учасники дізнаються про лікарські рослини, про важливість дбайливого ставлення до свого здоров’я та отримають корисні поради від фармацевта Вероніки Носової. Початок – 25 квітня о 15.00 за адресою: вул. Олексія Древаля, 101.