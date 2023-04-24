Кременчук заполонило цвітіння сакур

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 262

Споглядання цвіту сакури вважається цілком поважним приводом для того, щоб піти раніше з роботи:)

У сквері ім.Олега Бабаєва вже почали розквітати алеї сакур. Кременчужани почали насолоджуватися п'янким ароматом японської вишні та робити селфі.

Крім скверу Бабаєва у соцмережах кременчужани діляться світлинами з алеї сакур на Молодіжному біля палацу Нафтохімік. Цю алею, до речі, називають алеєю кохання.

Де у Кременчуці висадили сакури за 165 580 тисяч гривень

Традиції милування квітучою сакурою з'явилася в Японії ще в VII столітті. У витончених квітах японської вишні бачили метафору всього життя: її непостійність, ефемерність і швидкоплинність. Це й було початком ханами.

Щороку до свята японці ретельно готуються. У призначену годину друзі, родичі або колеги збираються в певному місці, розстеляють килимок і влаштовують пікнік.

У сквері ім.Олега Бабаєва не рекомендуємо влаштовувати пікнік, адже там є попереджувальні таблички, які закликають не сидіти на траві. Але зробити селфі всією родиною на фоні сакури можна, якщо робити це так, щоб не зашкодити дереву.

До речі, ханами вважається цілком поважним приводом для того, щоб піти раніше з роботи, зібратися з друзями й насолодитися бесідою, спогляданням квітів, завести нові знайомства.