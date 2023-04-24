Вчора у селі на Полтавщині горіла господарча споруда

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Травмованих та загиблих немає

Вчора, 23 квітня, о 17.33, у селі Василівка Полтавського району, на вулиці Шкільній загорілась приватна господарча споруда. Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС у Полтавській області.

Пожежу ліквідували о 19.30. Травмованих та загиблих немає. Вогонь знищив перекриття, а також пошкодив внутрішнє облицювання стін та закоптив 30 кв. м. Від повного знищення полум'ям будівлю врятували.

До гасіння залучилась 8 державна пожежно-рятувальна частина.

Наразі причина пожежі встановлюється.