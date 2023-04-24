У Полтаві водій напідпитку намагався дати хабаря патрульним

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23 квітня, близько 3.30, у Полтаві, 41-річний водій напідпитку пропонував патрульним хабар аби уникнути адміністративної відповідальності. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Як стало відомо, патрульні зупинили Hyundai Tucson, яким керував 41-річний чоловік напідпитку. Тоді чоловік запропонував патрульним хабар у $500, щоб уникнути адміністративної відповідальності. Наразі вирішується питання щодо повідомлення правопорушникові про підозру.

Поліція здійснює розслідування кримінального правопорушення за ч.1 ст.369 (Пропозиція службовій особі надати неправомірну вигоду за невчинення дій в інтересах того, хто пропонує, з використанням наданої їй влади чи службового становища) Кримінального кодексу України.

Окрім того, відносно водія патрульні склали адміністративний матеріал за ч.1 ст.130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Санкція ч.1 ст.369 Кримінального кодексу України передбачає штраф від 17 до 68 тисяч гривень або обмеження чи позбавлення волі на строк до 4 років.



