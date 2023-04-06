Де у Кременчуці висадили сакури за 165 580 тисяч гривень

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 5

5 квітня озеленювачі «Благоустрою Кременчука» висадили у парку Слави (колишній «Ювілейний») 20 саджанців сакури дрібнопильчатої «Канзан». Як повідомляють у Кременчуцькій міськраді, цьогорічний сезон висадки дерев у Кременчуці розпочався.

Зазвичай ці декоративні дерева квітнуть у травні запашними махровими квітами пурпурового кольору. Період цвітіння починається з двох років, тривалість цвітіння цього сорту – до 2 тижнів.

Комунальники зазначають, що це дерево потрібно саджати саме навесні, щоб воно прижилося та набралося сил до зимового періоду.

Як раніше повідомляв «Кременчуцький ТелеграфЪ», сакуру «Канзан» у Кременчуці купили по 8 279 грн за штуку, тобто 20 штук коштували місту 165 580 тисяч грн. Загалом Кременчук озеленять на 2,4 млн грн під час війни.