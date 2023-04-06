Кременчужани завоювали нагороди у Кубку України з бодибілдингу та фітнесу

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У Полтаві відбувся відкритий Кубок України з бодибілдингу й фітнесу. Участь у змаганнях взяли 235 спортсменів, серед яких кременчужани.

Кременчужанин Сергій Ройко став переможцем кубка України з бодибілдингу у своїй категорії. Також під керівництвом тренера і президента Полтавської федерації бодибілдингу Олександра Гордієнка, Сергій Ройко отримав звання майстра спорту. В іншій категорії трете місце посів ще один кременчужанин Рустам Тамазашвілі.

Результати Кубка України з бодибілдингу та фітнесу:

Ройко Сергій (Кременчук) менс фізик до 179 см 1 місце

Савосько Богдан (Кременчук) 1 місце чоловіки фітнес челендж

Заворотна–Білан Ярослава (Полтава) 1 місце до майстри бікіні 35років+, та 2 місце жінки бікіні до 162 см

Тертична Ірина (Полтавська область) 2 місце новачки бікіні понад 166 см, 5 місце жінки бікіні до 169 см

Міщенко Валерія (Кременчук) 2 місце жінки бікіні до 160 см

Тамазашвілі Рустам (Кременчук) 3 місце чоловіки фізик мускуляр відкрита категорія

Сіренко Олександр (Полтавська область) чоловіки класик фізик до 175 см 3 місце

Штанько Віра (Полтава) 3 місце жінки бікіні майстри +40 років, 3 місце жінки бікіні до 164 см

Лиманська Олена (Кременчук), 5 місце новачки бікіні понад 166 см, 5 місце жінки бікіні до 172 см

Бондарева Катерина (Полтава) жінки бікіні до 158 см

Синиця Інна (Полтава) 5 місце жінки бодіфітнес понад 163 см

Команда Полтавської області на змаганнях посіла 4 місце.