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Кременчужани завоювали нагороди у Кубку України з бодибілдингу та фітнесу

Сьогодні, 07:00 Переглядів: 132

 

Команда Полтавської області посіла 4 місце

У Полтаві відбувся відкритий Кубок України з бодибілдингу й фітнесу. Участь у змаганнях взяли 235 спортсменів, серед яких кременчужани. 

Кременчужанин Сергій Ройко став переможцем кубка України з бодибілдингу у своїй категорії. Також під керівництвом тренера і президента Полтавської федерації бодибілдингу Олександра Гордієнка, Сергій Ройко отримав звання майстра спорту. В іншій категорії трете місце посів ще один кременчужанин Рустам Тамазашвілі.

Результати Кубка України з бодибілдингу та фітнесу:

  • Ройко Сергій (Кременчук) менс фізик до 179 см 1 місце
  • Савосько Богдан (Кременчук) 1 місце чоловіки фітнес челендж
  • Заворотна–Білан Ярослава (Полтава) 1 місце до майстри бікіні 35років+, та 2 місце жінки бікіні до 162 см
  • Тертична Ірина (Полтавська область) 2 місце новачки бікіні понад 166 см, 5 місце жінки бікіні до 169 см
  • Міщенко Валерія (Кременчук) 2 місце жінки бікіні до 160 см
  • Тамазашвілі Рустам (Кременчук) 3 місце чоловіки фізик мускуляр відкрита категорія
  • Сіренко Олександр (Полтавська область) чоловіки класик фізик до 175 см 3 місце
  • Штанько Віра (Полтава) 3 місце жінки бікіні майстри +40 років, 3 місце жінки бікіні до 164 см
  • Лиманська Олена (Кременчук), 5 місце новачки бікіні понад 166 см, 5 місце жінки бікіні до 172 см 
  • Бондарева Катерина (Полтава) жінки бікіні до 158 см
  • Синиця Інна (Полтава) 5 місце жінки бодіфітнес понад 163 см

Команда Полтавської області на змаганнях посіла 4 місце. 

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Автор: Альона Душенко
Теги: бодібілдинг
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