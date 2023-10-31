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«е-ЦНАП Cloud»: у Києві презентували співпрацю Кременчуцького ЦНАПу та «Міськоформлення»

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 248

 

Яким має бути програмне забезпечення для Центрів надання адміністративних послуг

Нещодавно заступник директора КП «Міськоформлення» Богдан Бабіч і директорка кременчуцького ЦНАПу Тетяна Печериця взяли участь у всеукраїнському форумі «DIGITAL FORUM: Дієвий ЦНАП 4.0.» в Києві, на якому презентували досвід розробки та впровадження програмного забезпечення для ЦНАПу, запровадження цифрових інструментів для автоматизації процесів надання послуг і перспективні напрямки розвитку програмного забезпечення та сервісів.

 Зокрема була представлена інформаційна система «е-ЦНАП Cloud» для ЦНАПів, яка складається з 11 модулів, що забезпечують наступні зручні сервіси. Серед них:

  • «Вебсайт ЦНАП» — дозволяє ознайомитися із переліком послуг та супутніми документами, замовити з телефону або комп’ютера 21 місцеву онлайн-послугу, ознайомитися зі статусом виконання послуги;
  • «Рецепція» — дозволяє записати суб’єкта за телефонним дзвінком;
  • «Адміністратор» — дозволяє дуже швидко обслуговувати громадян завдяки унікальним інтерфейсам для занесення даних, які розроблені окремо для кожної послуги. Громадяни під час прийому не заповнюють ніяких заяв, а лише перевіряють видрукований бланк і ставлять підпис, після цього чекають SMS-повідомлення про готовність результату;
  • «Видача готових документів» — завдяки автоматичному нанесенню штрихкоду на бланках заяв забезпечує швидку обробку результатів наданих послуг, які повертаються до ЦНАПу від надавачів;
  • «Статистика та аналітика» — зручний для керівника, оскільки показує повний звіт роботи адміністраторів, контроль термінів надання послуг і містить ключові показники для прийняття управлінських рішень, які поліпшують якість надання адміністративних послуг;
  • «Шеринг документів» — пришвидшує надання послуги завдяки автоматизації передачі цифрових документів громадянина із застосунку «Дія» до реєстраційної картки надання послуги нашої системи;
  • «Оплата» — з повною автоматизацією цього процесу дозволяє карткою, телефоном чи годинником через pos-термінал оплатити послугу одразу під час прийому в адміністратора без заповнення реквізитів та суми.

 Богдан Бабіч розповів «Кременчуцькому Телеграфові», що у 2015 році «Міськоформлення» у тісній співпраці із кременчуцьким ЦНАПом розробили та впровадили інформаційну систему «е-ЦНАП Cloud». Вона дає змогу зменшити час обслуговування клієнтів, підвищити якість надання адмінпослуг та здійснювати моніторинг діяльності ЦНАП.

Програмне забезпечення вдосконалюється щодня. У ЦНАПі закріплений фахівець, який надає нам технічні завдання для покращення системи, а наші два програмісти безпосередньо займаються модернізацією та розробкою нового функціоналу. Щотижня ми збираємося у керівника кременчуцького ЦНАПу для підсумків щодо модернізації програми. На місяць виходить 7-10 релізів оновленої версії програми. А з самого початку її впровадження вже відбулося 870 оновлень, — наголосив він.

Кожний ЦНАП може впровадити в себе таку систему для обслуговування громадян. Це просто. Потрібно тільки бажання, а фахівці КП «Міськоформлення» допоможуть з налаштуваннями та навчать персонал.

Приєднатися до «е-ЦНАП Cloud» можна за посиланням.

Детальніше про цю систему:

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: Богдан Бабич
Теги: ЦНАП Міськоформлення Богдан Бабіч програмне забезпечення форум
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