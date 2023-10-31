Кременчужанина підозрюють у шахраюванні на продажі взуття та одягу

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У чоловіка знайшли речові докази, що підтверджують причетність до 6 епізодів шахрайства

Поліція підозрює 21-річного кременчужанина у шахрайстві на продажі одягу та взуття через інтернет. Про це повідомили в пресслужбі обласної поліції 31 жовтня.

За даними слідства, житель Кременчука розмістив оголошення про продаж одягу на онлайн-платформах та в Instagram. Громадяни зв’язувалися з продавцем, домовлялися про вартість чи передплату за товар і перераховували гроші на банківську картку. У результаті покупці товар так і не отримали.

Під час розслідування у фігуранта знайшли речові докази за 6 епізодів шахрайства. Чоловіку повідомили про підозру, а також йому мають обрати запобіжний захід.

Усі епізоди розслідуються в рамках відкритих кримінальних проваджень за ч.1 та 2 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Чоловіку загрожує до 68 000 грн штрафу або до 2 років виправних робіт, або до 5 років обмеження волі, або до 3 років позбавлення волі.

Поліціянти також встановлюють коло інших осіб, які ймовірно постраждали від шахрайських дій підозрюваного.