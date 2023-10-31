У Раду внесли законопроєкт про ротацію військових — перебування на фронті пропонують обмежити 90 днями

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Деякі підрозділи ЗСУ перебувають на фронті по 4-6 місяців, а є й такі, що знаходяться на передовій понад рік — у Верховній Раді пропонують унормувати проведення ротацій військовослужбовців, щоб усунути несправедливість

Вчора, 30 жовтня, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №10194 про внесення змін до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» щодо нормативного врегулювання процесу заміни (ротації) особового складу військовослужбовців, які знаходяться в зоні бойових дій». Його авторами є 8 народних депутатів з депутатської фракції партії «Європейська солідарність».

— Майже два роки як триває протистояння України проти російської агресії. Це протистояння виявилося справжнім марафоном для кожного, хто віддається цій боротьбі — війна на виснаження чоловіків та жінок, українців незалежно від віку та статусу, які майже два роки зі зброєю нищать ворога… Військові, які перебувають на передовій, потребують відпочинку та достатнього часу на відновлення ресурсів з тим, аби знову повноцінно вступити у боротьбу з російською навалою, — зазначається у пояснювальній записці до законопроєкту.

Автори законопроєкту зазначають, що за майже два роки бойових дій чимало підрозділів фактично знаходяться у зоні бойових дій по 4-6 місяців, а деякі від року й більше.

— На прохання військовослужбовців вивести підрозділ для поновлення боєздатності звучить категорична відмова, обґрунтована відсутністю резерву для заміни особового складу. Тому більшість військових продовжують виконувати бойові завдання із впевненістю, що їх замінять або після смерті, або після полону, — зазначають нардепи.

У пояснювальній записці вони написали, що «певні підрозділи жодного разу не брали участь у безпосередніх бойових діях, перебуваючи на відносно спокійних напрямках».

На думку авторів законопроєкту, «такий нерівноцінний розподіл бойових спроможностей деморалізує не лише військо, а й їхніх родичів, що втрачають відчуття справедливості та цінності кожного життя в процесі боротьби за незалежність».

Вони вважають, що таке в ЗСУ сталося «завдяки недосконалості й виключно декларативному характеру законодавства у сфері морального-психологічного забезпечення особового складу військових формувань».

Для виправлення цієї «недосконалості» автори законопроєкту пропонують забезпечити «право на фізичне та моральне відновлення шляхом вчасного проведення ротації особового складу».

Це право вони пропонують забезпечити шляхом доповнення Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» статтею 24-1 «Поняття та порядок проведення ротації (заміни) військовослужбовців, що беруть участь в бойових діях».

У ній пропонується ротацію у зоні бойових дій визначити, як «заміну особового складу, що виконує бойове завдання та бере безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі й стримування збройної агресії російської федерації, перебуваючи безпосередньо в районах здійснення зазначених заходів або несе службу в складних умовах, на інших військовослужбовців, які не виконували такі завдання понад 30 діб».

Згідно з законопроєктом, терміни ротації має встановлювати командування ЗСУ, і воно не повинно перевищувати 90 днів, «а в разі неможливості виконати ці заходи вчасно - не пізніше 105 діб».

Пропонується зобов’язати командування здійснювати ротацію (заміну) особового складу підрозділу у повному складі у разі:

перебування особового складу підрозділу у зоні бойових дій понад 90 діб;

зазнання санітарних втрат підрозділом понад 30% від штатної чисельності особового складу підрозділу.

У законопроєкті також передбачено, що «направлення в пункт постійної дислокації військової частини для відновлення бойової спроможності становить не менше 30 днів».

Кінцевий пункт запропонованої статті 24-1 передбачає, що «командир, який не забезпечив додержання вимог цієї статті та не вжив необхідних заходів щодо здійснення ротації (заміну) особового складу, несе відповідальність встановлену законодавством».

Більш конкретно про те, що це за відповідальність, та що має робити командир, якщо підрозділ чи військовослужбовців на фронті немає ким замінити, автори законопроєкту нічого не написали.