Геловін по-кременчуцьки: який вигляд має місто у наймістичніший день року

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 645 Коментарів: 1

31 жовтня по всьому світу відзначають Геловін — наймістичніше свято в історії. За легендами у ніч на 1 листопада по землі починають блукати душі померлих і різна нечисть. Тому в останній день жовтня заведено наряджатись у різні костюми монстрів, щоб спробувати обдурити злих духів.

Святкування Геловіну набуло популярності у США та у деяких європейських країнах, але наразі в Україні воно також вже набирає неабияких обертів. До святкування доєднався і Кременчук. Як сьогодні виглядає місто — побачив фотокореспондент ТЪ Артем Коваленко.