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Кременчук, Полтавщина

Стефанія, Хозяйка та Орест: як називали дітей Полтавщини у 2022 році

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 200

 

Найпоширеніші імена серед хлопчиків та дівчаток

Керуючись трендами, думкою родичів чи власними вподобаннями – ім’я для дитини звісно обирають батьки. Проте юридично життєва історія малечі розпочинається в органах державної реєстрації актів цивільного стану. Жителі Полтавщини протягом минулого року обирали для своїх новонароджених дітей як традиційні, так і незвичні імена. Про це повідомляє пресслужба Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.

Найпоширенішими у 2022 році серед дівчат стали: Аліса, Анна, Валерія, Варвара, Єва, Єлизавета, Катерина, Мілана, Олександра та Софія. Деяких хлопчиків своєю чергою нарекли Артемом, Богданом, Данилом, Дмитром, Іваном, Максимом, Матвієм, Назаром, Платоном, Романом та Тимофієм.

Називали дітей також і рідковживаними іменами. Зокрема, серед маленьких полтавчанок тепер є Агафія, Аделіна, Глафіра, Дорофія, Елеонора, Емілія, Ілона, Каміла, Лада, Лаура, Лея, Марічка, Рада, Серафима, Стефанія, Юстина та Ярина. Для найменших жителів чоловічої статі також обирали: Аарон, Адам, Всеволод, Гордій, Дем’ян, Кузьма, Леон, Лука, Любомир, Мирон, Натан, Орест, Савелій, Серафим, Соломон, Теодор, Тимур, Тихон, Феофан, Ян.

Протягом року досить часто полтавці називали своїх дітей і нетрадиційними іменами. Серед жіночих тепер зустрічаюся Хозяйка, Аїша, Вірсавія, Єсенія, Жасмін, Люсія,  Мейві, Міранда, Олівія, Раміна Екім, Севіль, Теона, Фатіма. Чоловічі імена також стали більш різноманітними: Айшан, Гусейн, Даріо, Добриня, Едгард, Захарія-Тедей, Лєвон, Леонардо, Мілош, Міхаель, Рагнар, Салім, Саркіс, Тео Марк, Тігран.

Примітно, що кількість виданих свідоцтв про народження органами ДРАЦС Полтавщини протягом минулого року перетнула позначку 62 тисячі, яка є красномовним свідченням того, що життя не спинити.

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Автор: Альона Душенко
Теги: діти імена
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