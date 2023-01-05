Двоє кременчуцьких учнів стали стипендіатами Президента України

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 303

Двоє кременчуцьких учнів, переможців ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН стали стипендіатами Президента України. Про це повідомляє мерія Кременчука.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України №1154 від 21 грудня 2022 року «Про призначення стипендій Президента України переможцям ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2022 році» стипендіатами стали:

учень 10 класу Кременчуцького ліцею №30 «Олімп» імені Н. М. Шевченко Марк Щобак (на фото вище справа);

учениця 11 класу наукового ліцею «Політ» при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А.С. Макаренка Валерія Горюха (на фото нижче).

Стипендію Президента учні отримуватимуть протягом року, починаючи з 1 вересня 2022 року до 1 вересня 2023 року.