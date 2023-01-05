Двоє кременчуцьких учнів стали стипендіатами Президента України

Вони – переможці ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН
Двоє кременчуцьких учнів, переможців ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН стали стипендіатами Президента України. Про це повідомляє мерія Кременчука.
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України №1154 від 21 грудня 2022 року «Про призначення стипендій Президента України переможцям ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2022 році» стипендіатами стали:
Стипендію Президента учні отримуватимуть протягом року, починаючи з 1 вересня 2022 року до 1 вересня 2023 року.
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№ 52 від 29 грудня 2022Читати номер