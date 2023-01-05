На Полтавщини за 5 днів зафіксували 9 порушень водної навігації

Сьогодні, 18:31 Переглядів: 267

З початку року річковий патруль міста Кременчука провів рейди на водоймах Полтавської області. Про це повідомляє ГУ Національної поліції у Полтавській області.

За цей час патрульні склали 9 адміністративних матеріалів за порушення правил навігації плавзасобів на воді за статтею 117 (Порушення правил користування річковими й маломірними суднами) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

«Загалом із початку дії воєнного стану на Полтавщині на порушників навігації поліцейськими складено 68 адміністративних матеріалів. Превентивні рейди поліції на водоймах області тривають. Рекомендуємо власникам плавзасобів дотримуватись обмежень, передбачених режимом воєнного стану, та не порушувати закон. У разі ігнорування зазначених заборон правопорушники нестимуть юридичну відповідальність відповідно до чинного законодавства України», - повідомив начальник сектору поліцейської діяльності на воді поліції Полтавщини Дмитро Кисличенко.

Нагадаємо, що з 1 квітня 2022 року забороняється навігація для маломірних суден на водоймах області, окрім військових і поліцейських. Таке рішення прийняте Полтавською обласною військовою адміністрацією 30 березня 2022 року (Розпорядження № 37) та 01 липня 2022 року (Розпорядження № 158). А також, з 1 січня 2023 року заборонений промисловий вилов риби (наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України №218 від 10.04.2022 року).