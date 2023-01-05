Понад пів мільйона штрафів за порушення ПДР українці сплатили в «Дії» за 2022 рік

Понад 551 тис. штрафів за порушення ПДР українці сплатили в «Дії» за 2022 рік. З них 195 тис. штрафів від патрульних і 356 тис. — автофіксація правопорушень.
Про це повідомили у пресслужбі сервісу «Дія».
«Дія» — це один застосунок, у якому є все. Наприклад, про штраф повідомляється push-сповіщенням, а оплатити можна за кілька кліків не виходячи з «Дії».
Раніше ми писали, що в застосунку «Дія» завершилось голосування щодо дати святкування Різдва Христового в Україні.
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№ 52 від 29 грудня 2022Читати номер