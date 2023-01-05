Понад пів мільйона штрафів за порушення ПДР українці сплатили в «Дії» за 2022 рік

Сьогодні, 21:03 Переглядів: 49

І це дані лише за кілька місяців

Понад 551 тис. штрафів за порушення ПДР українці сплатили в «Дії» за 2022 рік. З них 195 тис. штрафів від патрульних і 356 тис. — автофіксація правопорушень.

Про це повідомили у пресслужбі сервісу «Дія».

— І це дані лише за кілька місяців! Адже з початком повномасштабного вторгнення реєстри закрили з міркувань безпеки, тож послуга була недоступною. Повноцінно відновили оплату штрафів у вересні 2022, — йдеться у повідомленні.

«Дія» — це один застосунок, у якому є все. Наприклад, про штраф повідомляється push-сповіщенням, а оплатити можна за кілька кліків не виходячи з «Дії».

Раніше ми писали, що в застосунку «Дія» завершилось голосування щодо дати святкування Різдва Христового в Україні.