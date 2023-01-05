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Виплати державної допомоги внутрішнім переселенцям у 2023 році продовжать автоматично

Вчора, 22:00 Переглядів: 152

 

ВПО можуть втратити виплати лише у разі повернення додому або не перебування за вказаним під час реєстрації місцем проживання

Для отримання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам не потрібно повторно подавати заяви — у 2023 році їх продовжать автоматично.

Як і раніше, право на отримання виплат матимуть українці зі статусом ВПО, що переїхали з населених пунктів, які:

  • розташовані в районах активних воєнних (бойових) дій;
  • перебувають у тимчасовій окупації;
  • перебувають в оточенні (блокуванні).

Наразі йдеться про мешканців 329 громад дев’яти областей: 66 — Донецької, 62 — Запорізької, 56 — Харківської, 49 — Херсонської, 37 — Луганської, 26 — Миколаївської, 19 — Сумської, 10 — Дніпропетровської, 4 — Чернігівської.

Мешканці цих регіонів мають право на виплати в розмірі 2000 грн на дорослу людину й 3000 грн на особу з інвалідністю чи дитину.

Отримувачі виплат можуть втратити їх лише в разі повернення додому або не перебування за вказаним під час реєстрації як ВПО місцем проживання. Про перевірку місця проживання внутрішніх переселенців мають повідомляти заздалегідь телефоном. Перевірки здійснюватимуть лише за запитом правоохоронних органів, органів соцзахисту чи органів місцевого самоврядування за наявності доказів, що людина не проживає за вказаним місцем проживання.

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Автор: Віктор Крук
Теги: ВПО переселенці виплати державна допомога
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