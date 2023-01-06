На Полтавщині вдома у 26-річного хлопця знайшли 6 бойових гранат

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 148

5 січня слідчий підрозділ відділу поліції №3 (м. Карлівка) провів санкціонований обшук у домогосподарстві 26-річного карлівця і вилучив шість бойових гранат.

За інформацією Полтавського районного управління поліції, наразі вилучені речові докази направили на судову експертизу.

За даним фактом слідчий підрозділ поліції, за процесуального керівництва Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури, відкрив кримінальне провадження за ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Поліція розслідує обставини події та з’ясовує походження гранат. Тривають слідчі дії.