На війні загинув військовий з Горішніх Плавнів Дмитро Лисаченко

Сьогодні, 07:48 Переглядів: 102

На російсько-українській війні загинув військовий з Горішніх Плавнів Дмитро Лисаченко. Чоловік закінчив школу №5 Горішніх Плавнів, працював у Ferrexpo. Про смерть військового повідомили друзі у соцмережах.

— Час не повернеш, хочеться тобі за все подякувати. Війна забирає найкращих. Заспокоює лише те, що ти тепер на небі й ближче до Бога. Дмитро Лисаченко — герой, з добрим і відкритим серцем. Розмови з тобою в цей важкий для країни час, були цінними. Дякую, що був з нами. Чудово, що ти був другом нашої родини. Відтепер на одного янгола стало більше. Герої не вмирають! Снаряд прилетів у бліндаж і Діма був в найгарячішій точці, — написала Наталя Рубан.



