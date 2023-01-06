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«Шлях до перемоги»: у суботу в Кременчуці відбудеться квест

Сьогодні, 08:29 Переглядів: 416

 

Благодійний внесок 50 грн. Запрошуються усі охочі

У суботу, 7 січня, з 11.30 до 16.30 у Кременчуці відбудеться квест «Шлях до перемоги», о 17.00 будуть нагороджувати переможців. Про це повідомляють організатори Ольга Колесник та Олексій Скок.

Квест проходитиме у Кременчуці та околицях, його метою є популяризація та розвиток здорового способу життя й формування національно-патріотичної ідентичності громади шляхом дослідження історично-краєзнавчої унікальності міста. До участі у грі запрошуються всі бажаючі, а також неповнолітні за умови, якщо буде один із батьків. Команди складатимуться із чотирьох осіб, місце старту для кожної — унікальне. Учасники можуть проходити квест як пішки, так і на велосипеді.

Для участі у квесті обов’язково треба заповнити форму-заявку за посиланням.  

Термін реєстрації завершується 6 січня o 16.30.

Правила гри:

  1. Об 11.30 команди отримують на смартфон свою першу загадку у вигляді QR-коду, в якому зашифрована певна історично-краєзнавча локація у Кременчуці.
  2. Розв’язавши загадку, команда має:
  • потрапити на цю локацію;
  • зробити фото на місці із зображенням QR-коду;
  • відправити фото в телеграм на номер 0963089314.
  1. Знайти, сканувати QR-код з наступною загадкою, який прикріплений на даному місці, та, розв’язуючи загадки, рухатися від локації до локації.
  2. Якщо команда не змогла відгадати загадку, тоді є можливість отримати підказку від організаторів на смартфон.
  3. Не пізніше 16.30 команди фінішують на площі Перемоги.

Переможцем вважається команда, яка розгадала та відвідала якомога більше локацій за відведений час (4 години) з дотриманням всіх правил гри. Нагородження відбудеться о 17.00 на площі Перемоги біля ялинки.

Благодійний внесок учасника становить 50 грн. Зібрані кошти передадуться на виготовлення перископів, які створює Денис Сілинник.

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Автор: Дарія Згура
Теги: квест
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