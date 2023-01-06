«Шлях до перемоги»: у суботу в Кременчуці відбудеться квест

У суботу, 7 січня, з 11.30 до 16.30 у Кременчуці відбудеться квест «Шлях до перемоги», о 17.00 будуть нагороджувати переможців. Про це повідомляють організатори Ольга Колесник та Олексій Скок.
Квест проходитиме у Кременчуці та околицях, його метою є популяризація та розвиток здорового способу життя й формування національно-патріотичної ідентичності громади шляхом дослідження історично-краєзнавчої унікальності міста. До участі у грі запрошуються всі бажаючі, а також неповнолітні за умови, якщо буде один із батьків. Команди складатимуться із чотирьох осіб, місце старту для кожної — унікальне. Учасники можуть проходити квест як пішки, так і на велосипеді.
Для участі у квесті обов’язково треба заповнити форму-заявку за посиланням.
Термін реєстрації завершується 6 січня o 16.30.
Правила гри:
Переможцем вважається команда, яка розгадала та відвідала якомога більше локацій за відведений час (4 години) з дотриманням всіх правил гри. Нагородження відбудеться о 17.00 на площі Перемоги біля ялинки.
Благодійний внесок учасника становить 50 грн. Зібрані кошти передадуться на виготовлення перископів, які створює Денис Сілинник.
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№ 52 від 29 грудня 2022Читати номер