«Шлях до перемоги»: у суботу в Кременчуці відбудеться квест

Сьогодні, 08:29 Переглядів: 416

У суботу, 7 січня, з 11.30 до 16.30 у Кременчуці відбудеться квест «Шлях до перемоги», о 17.00 будуть нагороджувати переможців. Про це повідомляють організатори Ольга Колесник та Олексій Скок.

Квест проходитиме у Кременчуці та околицях, його метою є популяризація та розвиток здорового способу життя й формування національно-патріотичної ідентичності громади шляхом дослідження історично-краєзнавчої унікальності міста. До участі у грі запрошуються всі бажаючі, а також неповнолітні за умови, якщо буде один із батьків. Команди складатимуться із чотирьох осіб, місце старту для кожної — унікальне. Учасники можуть проходити квест як пішки, так і на велосипеді.

Для участі у квесті обов’язково треба заповнити форму-заявку за посиланням.

Термін реєстрації завершується 6 січня o 16.30.

Правила гри:

Об 11.30 команди отримують на смартфон свою першу загадку у вигляді QR-коду, в якому зашифрована певна історично-краєзнавча локація у Кременчуці. Розв’язавши загадку, команда має:

потрапити на цю локацію;

зробити фото на місці із зображенням QR-коду;

відправити фото в телеграм на номер 0963089314.

Знайти, сканувати QR-код з наступною загадкою, який прикріплений на даному місці, та, розв’язуючи загадки, рухатися від локації до локації. Якщо команда не змогла відгадати загадку, тоді є можливість отримати підказку від організаторів на смартфон. Не пізніше 16.30 команди фінішують на площі Перемоги.

Переможцем вважається команда, яка розгадала та відвідала якомога більше локацій за відведений час (4 години) з дотриманням всіх правил гри. Нагородження відбудеться о 17.00 на площі Перемоги біля ялинки.

Благодійний внесок учасника становить 50 грн. Зібрані кошти передадуться на виготовлення перископів, які створює Денис Сілинник.