На Полтавщині троє підлітків допомогли поліції повернути гроші та документи власниці

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 345

3-го січня у селищі Шишаки Миргородського району троє підлітків знайшли біля крамниці гаманець з грошима та документами. За матеріалами Миргородського райвідділу поліції, діти принесли знахідку до територіального підрозділу поліції. А вже за 30 хвилин правоохоронці встановили законну власницю.

Інспекторка ювенальної превенції Інна Орманжі повідомила:

- Завдяки школярам нам вдалося повернути гаманець власниці раніше, ніж вона вирішила звернутися по допомогу до поліції. Жінка дуже зраділа гарній новині від поліцейських і віддячила юним героям за порядність.

Поліція дякує за гарний вчинок і приклад для інших Івану Лисенку, Олені Кутецькій та Поліні Іванюк.