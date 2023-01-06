На Полтавщині троє підлітків допомогли поліції повернути гроші та документи власниці

3-го січня у селищі Шишаки Миргородського району троє підлітків знайшли біля крамниці гаманець з грошима та документами. За матеріалами Миргородського райвідділу поліції, діти принесли знахідку до територіального підрозділу поліції. А вже за 30 хвилин правоохоронці встановили законну власницю.
Інспекторка ювенальної превенції Інна Орманжі повідомила:
Поліція дякує за гарний вчинок і приклад для інших Івану Лисенку, Олені Кутецькій та Поліні Іванюк.
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№ 52 від 29 грудня 2022Читати номер