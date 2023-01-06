Сьогодні під Кременчуком буде чутно вибухи

Сьогодні, 09:33 Переглядів: 339

Зберігайте спокій!

Сьогодні, 6 січня, у Кременчуцькому районі, у селі Ковалівці Піщанської сільської громади відбудеться знищення артснаряду калібром 76 мм часів минулих війн. Про це повідомляє головне управління ДСНС у Полтавській області. Боєприпас знайшли 5 січня у селі Ковалівці Піщанської сільської громади Кременчуцького району. Нагадаємо, сьогодні на Полтавщині лунатимуть вибухи.



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