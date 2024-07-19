Анатомія маніпуляції: як працює дестабілізація суспільної довіри

Кремль активно поширює фейки про відключення електроенергії, щоб посіяти паніку і розбрат серед українців. Як розпізнати ці маніпуляції та де шукати правду — читайте в нашій статті
Війна Росії проти України ведеться не лише на полі бою, але й в інформаційному просторі. З перших днів повномасштабного вторгнення російські агресори атакували критичну інфраструктуру України, розпочавши масовані ракетні удари по об’єктах енергетики. Проте фізичні атаки — це лише частина стратегії. Паралельно Кремль розгорнув потужну дезінформаційну кампанію, заповнюючи соціальні мережі фейками та маніпуляціями, спрямованими на підрив довіри українців до власної влади, створення розколу в суспільстві, дезорієнтацію громадян і руйнування їхньої віри в перемогу.
У цій статті ми розглянемо конкретні приклади російських маніпуляцій, проаналізуємо їхні цілі та методи, а також навчимося розпізнавати подібні інформаційні атаки в майбутньому.
За даними Київської школи економіки, станом на травень 2024 року через російську агресію енергетичний сектор України зазнав збитків на 56,2 млрд доларів, включаючи прямі пошкодження та непрямі втрати. На відновлення галузі потрібно 50,5 млрд доларів. Прямі збитки енергетики склали 16,1 млрд доларів, найбільше постраждали об’єкти генерації електроенергії, магістральні лінії та нафтогазова інфраструктура.
Росія окупувала понад 18 ГВт електрогенеруючих потужностей, включаючи Запорізьку АЕС. Повністю зруйновано Каховську та Дніпровську ГЕС, Зміївську та Трипільську ТЕС.
Як зазначає посолка Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова, станом на 20 червня 2024 року внаслідок російських ракетних ударів знищено 9,2 ГВт української енергогенерації.
У зв’язку з масштабними руйнуваннями енергетичної інфраструктури України було запроваджено графіки відключень електроенергії по всій країні. І, користуючись цією ситуацією, пропагандисти та розповсюджувачі дезінформації почали поширювати соціальними мережами неправдиві або перекручені повідомлення.
Уявіть, що ви гортаєте стрічку новин і натрапляєте на заголовок: «Поки в нас вимикають світло, в Китаї запустили найбільшу у світі електростанцію».
Фото 1. Скріншот з ТГ-каналу
Або натрапляєте на повідомлення, що жителі сусідньої області взагалі не стикаються з відключеннями електроенергії, тоді як ви сидите в темряві.
Фото 2. Скріншот з ФБ
Фото 3. Скріншот з ФБ
А ще в ТГ з’являються групи на кшталт «Знайти порушника». Створюються начебто для збору інформації про тих, хто, можливо, незаконно користується електроенергією під час відключень. І кожен громадянин, у якого немає світла, може надіслати боту дані про сусіда, в якого електрика є попри загальне відключення.
Фото 4. Скріншот з ТГ-каналу
Що ви відчуваєте? Роздратування? Заздрість? Обурення? Саме на ці емоції й розраховують маніпулятори.
А тепер розберімося, де шукати правду. Як не дивно, відповідь проста — офіційні джерела інформації, як-от сайт Укренерго або його офіційні сторінки й телеграм-канал. Саме тут можна знайти актуальну інформацію про стан енергосистеми України, поточні обмеження споживання електроенергії та їхні причини, пояснення системи розподілу споживачів за чергами відключень, дані про імпорт та експорт електроенергії, ситуацію з електропостачанням у різних областях і технічні проблеми в енергосистемі. І саме це є першоджерелом інформації.
Щодо графіків відключень у вашій області — це офіційні ресурси (ДТЕК, YASNO, місцеві обленерго).
Руслан Стройний, голова правління АТ «Полтаваобленерго», пояснює: «Графіки відключень електроенергії формуються згідно з інструкцією Міненерго України, діють щорічно з 1 жовтня, враховуючи дані попереднього року. Компанія співпрацює з місцевою владою щодо об'єктів критичної інфраструктури, а графіки погоджує обласна військова адміністрація. Обсяги розвантаження визначає НЕК «Укренерго». Графіки публікуються щодня на офіційних ресурсах компанії. Мета — рівномірний розподіл навантаження по області. Індивідуальні звернення громадян не враховуються згідно з нормативними документами».
Віктор Шолудько, аналітик VoxCheck, надає додаткові рекомендації щодо перевірки авторства та достовірності постів у соціальних мережах:
Аби краще зрозуміти, як працюють маніпуляції та яку реакцію вони викликають, було проведено аналіз коментарів до одного з дописів про відключення світла. Це приклад того, які емоції в нас викликає фейк: бажання емоційно висловити свою думку без конструктиву та знайти винних:
У час, коли кожен пост у соцмережах або повідомлення в телеграм-каналі може обернутися інформаційною пасткою, вміння розрізняти правду стає не просто корисною навичкою, а життєвою необхідністю. Особливо актуальними нині є теми, пов’язані з енергетичною сферою, де маніпуляції можуть призвести до реальних проблем у повсякденному житті мільйонів українців. Аби не піддаватися їм і зберегти критичне мислення в умовах інформаційного тиску, варто дотримуватися кількох простих, але ефективних правил.
Масовані ракетні удари й атаки дронів призвели до серйозних пошкоджень електростанцій, підстанцій та ліній електропередач. і порівняння нашої ситуації з іншими країнами просто недоречні.
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