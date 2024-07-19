Анатомія маніпуляції: як працює дестабілізація суспільної довіри

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 109

Кремль активно поширює фейки про відключення електроенергії, щоб посіяти паніку і розбрат серед українців. Як розпізнати ці маніпуляції та де шукати правду — читайте в нашій статті

Війна Росії проти України ведеться не лише на полі бою, але й в інформаційному просторі. З перших днів повномасштабного вторгнення російські агресори атакували критичну інфраструктуру України, розпочавши масовані ракетні удари по об’єктах енергетики. Проте фізичні атаки — це лише частина стратегії. Паралельно Кремль розгорнув потужну дезінформаційну кампанію, заповнюючи соціальні мережі фейками та маніпуляціями, спрямованими на підрив довіри українців до власної влади, створення розколу в суспільстві, дезорієнтацію громадян і руйнування їхньої віри в перемогу.

У цій статті ми розглянемо конкретні приклади російських маніпуляцій, проаналізуємо їхні цілі та методи, а також навчимося розпізнавати подібні інформаційні атаки в майбутньому.

Трохи невтішної статистики

За даними Київської школи економіки, станом на травень 2024 року через російську агресію енергетичний сектор України зазнав збитків на 56,2 млрд доларів, включаючи прямі пошкодження та непрямі втрати. На відновлення галузі потрібно 50,5 млрд доларів. Прямі збитки енергетики склали 16,1 млрд доларів, найбільше постраждали об’єкти генерації електроенергії, магістральні лінії та нафтогазова інфраструктура.

Росія окупувала понад 18 ГВт електрогенеруючих потужностей, включаючи Запорізьку АЕС. Повністю зруйновано Каховську та Дніпровську ГЕС, Зміївську та Трипільську ТЕС.

Як зазначає посолка Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова, станом на 20 червня 2024 року внаслідок російських ракетних ударів знищено 9,2 ГВт української енергогенерації.

У зв’язку з масштабними руйнуваннями енергетичної інфраструктури України було запроваджено графіки відключень електроенергії по всій країні. І, користуючись цією ситуацією, пропагандисти та розповсюджувачі дезінформації почали поширювати соціальними мережами неправдиві або перекручені повідомлення.

Гра на емоціях

Уявіть, що ви гортаєте стрічку новин і натрапляєте на заголовок: «Поки в нас вимикають світло, в Китаї запустили найбільшу у світі електростанцію».

Фото 1. Скріншот з ТГ-каналу

Або натрапляєте на повідомлення, що жителі сусідньої області взагалі не стикаються з відключеннями електроенергії, тоді як ви сидите в темряві.

Фото 2. Скріншот з ФБ

Фото 3. Скріншот з ФБ

А ще в ТГ з’являються групи на кшталт «Знайти порушника». Створюються начебто для збору інформації про тих, хто, можливо, незаконно користується електроенергією під час відключень. І кожен громадянин, у якого немає світла, може надіслати боту дані про сусіда, в якого електрика є попри загальне відключення.

Фото 4. Скріншот з ТГ-каналу

Що ви відчуваєте? Роздратування? Заздрість? Обурення? Саме на ці емоції й розраховують маніпулятори.

Контраст як зброя. Усі три приклади використовують сильні контрасти: Україна vs Китай, одна область vs інша, люди зі світлом vs без світла. Це створює відчуття несправедливості та загострює емоційну реакцію.

Усі три приклади використовують сильні контрасти: Україна vs Китай, одна область vs інша, люди зі світлом vs без світла. Це створює відчуття несправедливості та загострює емоційну реакцію. Гра на емоціях. Текст апелює до базових потреб (світло, комфорт) і негативних емоцій, що може затьмарити раціональне мислення.



Фото 5. Скріншот листування адміністратора однієї з ФБ-спільнот з користувачем

Текст апелює до базових потреб (світло, комфорт) і негативних емоцій, що може затьмарити раціональне мислення. Фото 5. Скріншот листування адміністратора однієї з ФБ-спільнот з користувачем Напівправда як ідеальна брехня.



Кожне повідомлення містить елементи правди, але подані без контексту або з перекрученими зв’язками, що робить маніпуляцію більш ефективною. Інформація про нову електростанцію в Китаї правдива, але чи має вона безпосередній зв’язок із ситуацією в Україні? Хіба відключення електроенергії постійно діють лише в Києві? Ні. Проте цей зв’язок штучно створюється в повідомленні.

Ігнорування контексту.



Така подача інформації навмисно замовчує ключовий факт: складна ситуація в енергосистемі України спричинена агресією Росії та постійними обстрілами енергетичних об’єктів. Це критично важливий контекст, без якого порівняння стає маніпулятивним.

Створення «ми проти них».



Усі приклади сприяють розділенню суспільства — на країни, регіони, сусідів. Це підриває єдність і довіру.

Відвертання уваги. Замість обговорення реальних причин енергетичних проблем і шляхів їх вирішення, увага перемикається на порівняння з іншими країнами, які не перебувають у стані війни.

Де і як шукати правду

А тепер розберімося, де шукати правду. Як не дивно, відповідь проста — офіційні джерела інформації, як-от сайт Укренерго або його офіційні сторінки й телеграм-канал. Саме тут можна знайти актуальну інформацію про стан енергосистеми України, поточні обмеження споживання електроенергії та їхні причини, пояснення системи розподілу споживачів за чергами відключень, дані про імпорт та експорт електроенергії, ситуацію з електропостачанням у різних областях і технічні проблеми в енергосистемі. І саме це є першоджерелом інформації.

Щодо графіків відключень у вашій області — це офіційні ресурси (ДТЕК, YASNO, місцеві обленерго).

Графіки відключень: як формуються та що варто знати споживачам

Руслан Стройний, голова правління АТ «Полтаваобленерго», пояснює: «Графіки відключень електроенергії формуються згідно з інструкцією Міненерго України, діють щорічно з 1 жовтня, враховуючи дані попереднього року. Компанія співпрацює з місцевою владою щодо об'єктів критичної інфраструктури, а графіки погоджує обласна військова адміністрація. Обсяги розвантаження визначає НЕК «Укренерго». Графіки публікуються щодня на офіційних ресурсах компанії. Мета — рівномірний розподіл навантаження по області. Індивідуальні звернення громадян не враховуються згідно з нормативними документами».

Експертна думка

Віктор Шолудько, аналітик VoxCheck, надає додаткові рекомендації щодо перевірки авторства та достовірності постів у соціальних мережах:

«Якщо ми говоримо про самі повідомлення та їх перевірку, то тут звичайно варто звертати увагу на риторику. Тобто чи хочуть у вас повідомленням викликати ту чи іншу емоцію на щось. Також важливо, чи є посилання на джерела інформації та хто загалом поширює повідомлення. Це важливо, оскільки це може бути бот або троль».

Щоб це визначити варто звертати увагу на наступне:

профіль: чи не використали чуже ім’я, фото (стокове або іншої людини);

час створення: новостворений акаунт напередодні підозрілої дії насторожує;

кількість реакцій та коментарів — їх може бути або забагато або замало відповідно до кількості друзів/підписників;

коментарі: вони є короткими та однотипними;

кількість реакцій, друзів чи підписників може бути або занадто малою, або занадто великою, проте з низькою активністю;

поширення: декілька «людей» одночасно поширюють однакові або дуже подібні повідомлення, а різні акаунти мають однакові репости, лайки, час активності, можуть бути один в одного в друзях».

Від звинувачень до байдужості

Аби краще зрозуміти, як працюють маніпуляції та яку реакцію вони викликають, було проведено аналіз коментарів до одного з дописів про відключення світла. Це приклад того, які емоції в нас викликає фейк: бажання емоційно висловити свою думку без конструктиву та знайти винних:

29% — користувачів просто долучилися до обговорення без конструктивних пропозицій;

26% — звинувачують у проблемах владу;

19% — роздмухують ситуацію щодо наявності світла в інших містах/областях;

12% — критикують енергетиків;

8% — звинувачують країну агресора;

5% — вимагають провести розслідування;

1% — вважають, що у всьому винні внутрішньо переміщені особи (ВПО);

Розмірковуй і розрізняй

У час, коли кожен пост у соцмережах або повідомлення в телеграм-каналі може обернутися інформаційною пасткою, вміння розрізняти правду стає не просто корисною навичкою, а життєвою необхідністю. Особливо актуальними нині є теми, пов’язані з енергетичною сферою, де маніпуляції можуть призвести до реальних проблем у повсякденному житті мільйонів українців. Аби не піддаватися їм і зберегти критичне мислення в умовах інформаційного тиску, варто дотримуватися кількох простих, але ефективних правил.

Поставте запитання. Чому ця інформація подається саме так? Кому це вигідно?



Чому ця інформація подається саме так? Кому це вигідно? Шукайте контекст. Яка реальна ситуація в енергетиці? Які справжні причини відключень?



Яка реальна ситуація в енергетиці? Які справжні причини відключень? Перевіряйте джерела. Чи розміщено це повідомлення на офіційних ресурсах енергетичних компаній?



Чи розміщено це повідомлення на офіційних ресурсах енергетичних компаній? Не поспішайте поширювати інформацію. Емоційна реакція — саме те, чого прагнуть маніпулятори.



Емоційна реакція — саме те, чого прагнуть маніпулятори. Пам’ятайте про контекст. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну завдало значної шкоди енергетичній інфраструктурі країни.

Масовані ракетні удари й атаки дронів призвели до серйозних пошкоджень електростанцій, підстанцій та ліній електропередач. і порівняння нашої ситуації з іншими країнами просто недоречні.

Усвідомте: щоразу, коли ви стикаєтеся з інформацією, що викликає сильні емоції, зробіть паузу. Можливо, хтось намагається маніпулювати вашою думкою і почуттями, використовуючи складну ситуацію в країні. А постійні інформаційні атаки на енергетичний сектор — це спроба підірвати не лише довіру до галузі, але й стабільність усього суспільства. І вони спрямовані на те, щоб посіяти паніку, розчарування і зневіру серед населення.