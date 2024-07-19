Кременчуцька міськрада перерозподілила 9,2 млн грн — замість центру реабілітації дітей з інвалідністю вони підуть на дитсадок

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19 липня на засіданні виконкому Кременчуцької міської ради зменшили бюджетні асигнування на реконструкцію будівель стаціонару Шкіряно-венерологічного диспансеру, які мали бути перетворені на Кременчуцький центр реабілітації дітей з інвалідністю, на 9,2 млн грн. Ці кошти перенаправлять на реконструкцію дитсадка № 45 на вулиці Лікаря Бончука 5-а (колишня Манагарова).

Мер Віталій Малецький пояснив, що тендерні процедури вже проведено, і партнери з надзвичайної кредитної програми відновлення України Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) зробили зауваження щодо нормативу покриття коштами місцевого бюджету фінансування проєктів ЄІБ. Щоб дотриматися цих нормативів, міськрада вирішила перерозподілити зазначену суму.

Також мер додав, що по реконструкції шкірвендиспансеру під центр реабілітації дітей з інвалідністю є аналогічна програма ЄІБ, але тендерна процедура поки що не проведена через нескоригований проєкт. Ситуація тягнеться вже 2,5 роки, і коригування проєкту затягується, зокрема через виїзд однієї з проєктувальниць за кордон після початку повномасштабного вторгнення.

Якщо до кінця цього року коригування не буде завершено, є ризик втрати 102 млн грн державних коштів, адже програма ЄІБ завершується у 2025 році. На наступному тижні запланована робоча нарада з проєктантами з Полтави для обговорення подальших кроків.

Відомо, що проєкт реконструкції основної будівлі та будівлі господарського блоку дитячого садка по вул. Лікаря Бончука 5-А (попередня назва вулиці — Генерала Манагарова) передбачає виконання робіт з перепланування існуючих приміщень, прибудову вхідних груп, пандусів, заміну вікон, дверей, влаштування підлог, покрівлі, укриття в підвалі, зовнішнє утеплення будівель, внутрішнє оздоблення приміщень, прокладання внутрішніх та зовнішніх мереж електро-, тепло-, водопостачання та водовідведення, облаштування вбиралень сантехнічними засобами, монтаж систем вентиляції, блискавкозахисту, пожежогасіння, пожежної та охоронної сигналізації, комунікаційних мереж. Придбання та монтаж технологічного обладнання господарського блоку та харчоблоку, облаштування основних приміщень меблями та інвентарем. Благоустрій території, встановлення павільйонів, дитячих та спортивних майданчиків, малих архітектурних форм.

Контекст

Зазначимо, що реконструкція будівлі триває з 2017 року. Колишній садок № 45 простояв покинутим майже 10 років. Капітальний ремонт оцінили в 17,6 млн гривень. Відтоді ціна виросла до 24,5 млн гривень. У вересні 2023 року стало відомо, що вартість робіт зросла до 26 млн грн.

У 2020 році у Кременчуці підрядник з субпідрядником розіграли тендер на реконструкцію дитсадка за 24,6 млн грн. Однак витратили лише 950 тис. гривень. Договір із підрядником КГП «Союзрембуд» розірвали, роботи знов завмерли. У лютому 2023 року комунальне підприємство «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» замовило коригування проєкту реконструкції дитсадка (ціна договору — 620,9 тис. гривень). Такі самі роботи підприємство замовляло і в грудні 2021 року. Тоді оновлення кошторису коштувало бюджету 370 тис. гривень.

За розрахунками управління економічного розвитку мерії станом на вересень 2023 року, за весь цей час на роботи витратили 9 млн гривень.