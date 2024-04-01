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Кременчук, Гроші

Вартість реконструкції кременчуцького дитячого садочка може зрости до 32 млн грн

Сьогодні, 12:33 Переглядів: 2

 

Реконструкція будівлі триває з 2017 року

Кременчуцька влада планує реконструювати дитячий садок № 45, що розташований на вулиці лікаря Бончука, 5-А (Генерала Манагарова — ред.) до 32 млн 883 тис. грн. Гроші надають в рамках проєкту Європейського інвестиційного банку «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України». Відповідне рішення оприлюднили на сайті Кременчуцької міської ради 29 березня, депутати мають його затвердити на сесії міської ради.

Зазначимо, що реконструкція будівлі триває з 2017 року. Колишній садок № 45 простояв покинутим майже 10 років. Капітальний ремонт оцінили в 17,6 млн гривень. Відтоді ціна виросла до 24,5 млн гривень. У вересні 2023 року стало відомо, що вартість робіт зросла до 26 млн грн. 

У 2020 році у Кременчуці підрядник з субпідрядником розіграли тендер на реконструкцію дитсадка за 24,6 млн грн. Однак витратили лише 950 тис. гривень. Договір із підрядником КГП «Союзрембуд» розірвали, роботи знов завмерли. У лютому 2023 року комунальне підприємство «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» замовило коригування проєкту реконструкції дитсадка (ціна договору — 620,9 тис. гривень). Такі самі роботи підприємство замовляло і в грудні 2021 року. Тоді оновлення кошторису коштувало бюджету 370 тис. гривень.

За розрахунками управління економічного розвитку мерії станом на вересень 2023 року, за весь цей час на роботи витратили 9 млн гривень.

ПО ТЕМІ:

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Автор: Тетяна Криничка
Теги: реконструкція дитячий садок капітальний ремонт
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