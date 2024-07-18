У аварії на Полтавщині загинула жінка

17 липня у Миргороді автомобіль наїхав на жінку на пішохідному переході. Водій авто залишив місце події. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції на Полтавщині.
Внаслідок аварії жінка померла на місці. Слідчі встановили, що за кермом перебував 20-річний чоловік. Його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Нині водію мають оголосити підозру та обрати йому запобіжний захід.
Правоохоронці встановлюють обставини та причини ДТП.
Нагадаємо, 18 липня у Полтаві у ДТП постраждав велосипедист.
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