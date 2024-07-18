Підозрюваному у викраденні немовля у Кременчуці обрали запобіжний захід

Сьогодні, 18:54 Переглядів: 0

18 липня у Октябрському районному суді Полтави підозрюваному у викраденні немовляти обрали запобіжний захід. Він перебуватиме під вартою протягом 60 днів, а розмір застави склав 60 тисяч 560 гривень. Про це повідомляє Суспільне.Мовлення.

Відомо, що підозрюваний ідентифікує себе як трансгендерну жінку.

У залі суду трансгендерна жінка пояснила, що потрапила у перинатальний центр, бо хотіла дізнатись про те, які необхідно мати документи для всиновлення. Вже всередині приміщення вона побачила відкриту палату і почула розмову жінки про новонароджену дитину.

— Це мене й перемкнуло. У мене була така мрія — мати маленьку дитину, доглядати за нею, дати їй все. У мене є доходи, у мене є хлопець, я отримую по 57 тисяч в місяць, у мене нормальні доходи, — заявила під час засідання у суді трансгендерна жінка, пише Суспільне.

Наразі правоохоронці розслідують справу за ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України — незаконне позбавлення волі або викрадення людини.

Що передувало

14 липня з Кременчуцького перинатального центру викрали немовля. Дитину викрали приблизно о 16.08. У цей час мати разом зі своєю сусідкою по палаті вийшли до їдальні, а новонароджених залишили. Мати зниклої дівчинки повернулася першою і виявила, що її дитина зникла, а дитина сусідки — на місці.

Загалом часу на викрадення пішло від 5 до 10 хвилин.

Наразі Кременчуцький перинатальний центр є пологовим відкритого типу. Породіль можуть вільно відвідувати родичі та перебувати разом із ними в палатах. На момент викрадення дитини відкритим був лише один вхід, розповіли, розповів керівник Департаменту охорони здоров’я Полтавської облвійськадміністрації Віктор Лисак разом із речником поліції Полтавщини Юрієм Сулаєвим.

Про породіллю відомо, що вона вже має чотирьох дітей. Жінка — мешканка Глобинської громади. Окрім цього, у 2023 році їхня родина перебувала на обліку у соціальних служб. Проте мати усі приписи фахівців виправила і родину з обліку зняли.

Щодо усіх працівників перинатального розпочали службову перевірку.

16 липня поліція розшукала дитину і затримала причетну до викрадення особу. Свій вчинок вона пояснює тим, що дуже хотіла дитину, яку ніколи б не народила, тому вдалася до злочину. Прокуратура оголосила підозру.

Під час розшуку зниклої з Кременчуцького перинатального центру дитини правоохоронці відпрацьовували версії про сурогатне материнство та чорну трансплантологію.