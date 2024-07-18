«Будемо просити збільшити нам кількість електроенергії», — представники «Полтаваобленерго» про ситуацію зі світлом в регіоні

Представники компанії закликають керівництво області та громад підтримати їх у колективному зверненні
У «Полтаваобленерго» готують лист очільнику Національної енергетичної компанії «Укренерго» Володимиру Кудрицькому, аби він дозволив збільшити кількість електроенергії, яку споживають мешканці області. Про це сьогодні, 18 липня, під час брифінгу розповів заступник голови правління АТ «Полтаваобленерго» Сергій Андрієвський.
За його словами, наразі в області дійсно складна ситуація із електропостачанням. Світло у людей може бути по 6-8 годин на добу, а під час аварійних відключень дехто з мешканців був без світла взагалі близько доби. Особливо загострилася ця проблема під час спеки — у людей псується їжа у холодильниках, вони намагаються встигнути зробити все у той короткий проміжок часу, доки є світло. А через це електромережі ще більше перевантажуються.
Тож, за словами Сергія Андрієвського, компанія готує офіційне звернення до НЕК «Укренерго» та його керівника Володимира Кудрицького, аби області дещо збільшили кількість електроенергії.
Також під час брифінгу посадовці спростували популярні нині чутки, що Україна продає електроенергію за кордон.
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