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«Будемо просити збільшити нам кількість електроенергії», — представники «Полтаваобленерго» про ситуацію зі світлом в регіоні

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 2

 

Представники компанії закликають керівництво області та громад підтримати їх у колективному зверненні  

У «Полтаваобленерго» готують лист очільнику Національної енергетичної компанії «Укренерго» Володимиру Кудрицькому, аби він дозволив збільшити кількість електроенергії, яку споживають мешканці області. Про це сьогодні, 18 липня, під час брифінгу розповів заступник голови правління АТ «Полтаваобленерго» Сергій Андрієвський.

За його словами, наразі в області дійсно складна ситуація із електропостачанням. Світло у людей може бути по 6-8 годин на добу, а під час аварійних відключень дехто з мешканців був без світла взагалі близько доби. Особливо загострилася ця проблема під час спеки — у людей псується їжа у холодильниках, вони намагаються встигнути зробити все у той короткий проміжок часу, доки є світло. А через це електромережі ще більше перевантажуються.

«Це не життя, а виживання», — представники «Полтаваобленерго» про тривалі відключення під час спеки

Тож, за словами Сергія Андрієвського, компанія готує офіційне звернення до НЕК «Укренерго» та його керівника Володимира Кудрицького, аби області дещо збільшили кількість електроенергії.

— У нас була схожа ситуація восени 2022 року, коли стався перший блекаут. Ми тоді такого листа надсилали й до Полтавської облвійськадміністрації зверталися, аби і вони у свою чергу направили звернення теж. Тоді після кількох таких колективних звернень ситуація в області зі світлом трохи покращилася. Тож ми й зараз просимо й обласну адміністрацію, і керівництво громад області підтримати нас та теж звернутися до «Укренерго». Будемо сподіватися, що і цього разу нас почують.

Також під час брифінгу посадовці спростували популярні нині чутки, що Україна продає електроенергію за кордон


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Автор: Яна Гудзь
Теги: електроенергія світло енергетика Полтаваобленерго Укренерго
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