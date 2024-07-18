19 липня на Полтавщині вимикатимуть світло — обленерго

Сьогодні, 19:51 Переглядів: 738 Коментарів: 1

19 липня на Полтавщині вимикатимуть електроенергію за графіком погодинних відключень. Це триватиме впродовж всієї доби. Про це повідомили на телеграм-каналі «Полтаваобленерго».

Ознайомитись з графіком можна за посиланням, перелік адрес — ТУТ. На сайті оприлюднений графік, що діє станом на зараз.

Нагадаємо, 18 липня представники «Полтаваобленерго» розповіли про тривалі відключення під час спеки.