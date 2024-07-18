19 липня на Полтавщині вимикатимуть світло — обленерго

Графік діятиме впродовж всієї доби
19 липня на Полтавщині вимикатимуть електроенергію за графіком погодинних відключень. Це триватиме впродовж всієї доби. Про це повідомили на телеграм-каналі «Полтаваобленерго».
Ознайомитись з графіком можна за посиланням, перелік адрес — ТУТ. На сайті оприлюднений графік, що діє станом на зараз.
Нагадаємо, 18 липня представники «Полтаваобленерго» розповіли про тривалі відключення під час спеки.
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