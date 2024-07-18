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19 липня на Полтавщині вимикатимуть світло — обленерго

Сьогодні, 19:51 Переглядів: 738 Коментарів: 1

Графік діятиме впродовж всієї доби

19 липня на Полтавщині вимикатимуть електроенергію за графіком погодинних відключень. Це триватиме впродовж всієї доби. Про це повідомили на телеграм-каналі «Полтаваобленерго». 

Ознайомитись з графіком можна за посиланням, перелік адрес — ТУТ. На сайті оприлюднений графік, що діє станом на зараз. 

Нагадаємо, 18 липня представники «Полтаваобленерго» розповіли про тривалі відключення під час спеки.

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Автор: Телеграф Джерело фото: pixabay.com
Теги: Полтаваобленерго електроенергія
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Коментарі: 1

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колобок:
Сьогодні, 21:26

Переходжу за посиланням.

А там "Графік погодинних відключень на поточний час".

А на майбутній час де?! Календар там закінчується на 18.07.


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