Де у Кременчуці у п'ятницю планово вимикатимуть світло: перелік адрес
Сьогодні, 20:05
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У п'ятницю, 19 липня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
- пр. 1-й Кохнівський, 3-7/7;
- туп. 1-й Парковий, 3-8;
- пр. 2-й Кохнівський, 3-10;
- туп. 2-й Парковий, 3-8/2;
- пр. 3-й Кохнівський, 4-18;
- вул. Вагонна, 10-32;
- пров. Деповський, 1-23;
- вул. Житлобудівна, 3/20-25Г;
- пров. Житлобудівниий, 2/34-16;
- пр. Житлобудівниий, 3-20/11;
- вул. Кохнівська, 63-108;
- пров. Межовий, 9, 23;
- туп. 1-й Озерний, 4, 6, 8;
- пров. Кам'яногірський, 3/1-24;
- вул. Озерна, 3-13;
- туп. Озерний, 3/7-26/13;
- вул. Садківська, 15/20-30/15;
- пров. Садківський, 2-34А;
- туп. Садківський, 3/3-23;
- вул. Лікаря О. Богаєвського, 4А;
- вул. Халаменюка, 4-8;
- вул. Соборна, 38, 40/2;
- туп. 1-й Гайдамацький, 3-6;
- туп. 2-й Гайдамацький, 3-5;
- пров. Гайдамацький, 2/55-45;
- вул. Академіка Герасимовича, 55, 62;
- вул. Космонавтів, 47/2-86;
- вул. Михайлівська, 16/42-21;
- пров. Михайлівський, 1Б-20;
- вул. Пилипа Орлика, 6/21-11/37;
- пров. Пилипа Орлика, 2/53-24;
- вул. Чумацький Шлях, 45-67;
- вул. Небесної Сотні, 2;
- вул. Українська, 5;
- вул. Шевченка, 11, 13;
- просп. Полтавський, 5-44/2;
- вул. Романа Шухевича, 3, 7, 9;
- вул. Арсенальна, 24/24, 26/1;
- пров. Арсенальний, 3-16;
- вул. Європейська, 44А-58/20;
- вул. Нагірна, 1/3-30А;
- туп. Петра Григоренка, 1, 2, 27;
- вул. Сержанта Мельничука, 36;
- пров. Уласа Самчука, 3-41;
- вул. Чередницька, 22-39;
- вул. Європейська, 58/20;
- вул. Володимира Івасюка, 31А, 54-56А;
- наб. Лейтенанта Дніпрова, 35-43;
- пр-д Михайла Старицького, 3-15;
- пров. Художній, 14-29А;
- вул. Художня, 12-57;
- пров. Яблуневий, 2-14;
- вул. Василя Симоненка, 90-112;
- вул. Генерала Чайки, 1-29;
- пров. Ємельяненко, 3;
- вул. Михайла Калачевського, 3, 5, 6, 9;
- вул. Чайковського, 24Б-95А;
- просп. Полтавський, 142-174;
- вул. Бориса Чичибабіна, 48-67;
- вул. Соні Делоне, 33-40;
- просп. Полтавський, 245-275;
- вул. Ігоря Сердюка, 27, 31/16;
- вул. Лейтенанта Покладова, 11/29, 18;
- вул. Оксани Петрусенко, 18А;
- вул. Софіївська, 75;
- вул. Академіка Герасимовича, 2-46А;
- пров. Алли Горської, 1, 2, 6-8; в
- вул. Василя Сліпака, 8-45А;
- пров. Дніпровський, 1-6;
- пров. Олександра Олеся, 13, 13/1;
- пров. Сержанта Онопченка, 21-49;
- вул. Академіка Герасимовича, 2-46А;
- пров. Алли Горської, 1, 2, 6-8;
- вул. Василя Сліпака, 8-45А;
- пров. Дніпровський, 1-6;
- пров. Олександра Олеся, 13, 13/1;
- пров. Сержанта Онопченка, 21-49;
- вул. Володимира Вернадського, 26/29-60А;
- вул. Лікаря Бончука, 28, 28А, 30;
- вул. Шістдесятників, 4А-15;
- вул. Правобережна, 45А-55/1;
- вул. Республіканська, 93А, 93;
- туп. 1-й Деповський, 3-8;
- туп. 2-й Деповський, 3-7;
- вул. Велика набережна, 1-9;
- пров. Веселий, 16;
- вул. Деповська, 1-57;
- вул. Запорізька, 7-12;
- вул. Зинаїди Тулуб, 24А;
- вул. Миколи Кучми, 1/4-54;
- вул. Редутна, 27-48А;
- пров. Сковороди, 2-8;
- пров. Столярний, 32-57;
- вул. Фурштадська, 1-19/25;
- вул. Богдана Хмельницького, 5, 5А;
- вул. Військова, 1/37-15;
- вул. В’ячеслава Чорновола, 29;
- вул. Деповська, 56-63/5;
- вул. Миколи Кучми, 43-72;
- вул. Редутна, 77/2,87/26;
- пров. Редутний, 10-29;
- пров. Столярний, 20-39;
- вул. Лейтенанта Покладова, 15/29-17;
- вул. Софіївська, 36А-38/19;
- вул. Академіка Герасимовича, 49, 51;
- вул. Гайдамацька, 11/21-32;
- вул. Кавалерійська, 8-49;
- пров. Олега Ольжича, 1-20;
- пров. Чигиринський, 2-31;
- вул. Кавалерійська, 26.
З 6.00 до 18.00
- вул. А. Ізюмова;
- вул. Бажана;
- вул. Барвінкова;
- вул. Б. Чичибабіна;
- вул. Б. Урбанського;
- вул. Бузкова;
- вул. В. Симоненка;
- вул. В. Винниченка;
- вул. Газопровідна;
- вул. Генерала Чайки;
- вул. Д. Галицького;
- вул. Експресівська;
- вул. І. Нагнибіди;
- вул. І. Сікорського;
- вул. Кобзарська;
- вул. Козацька;
- вул. Кропивницького;
- вул. М. Вовчка;
- вул. М. Міхновського;
- вул. Мрії;
- вул. Новомиргородська;
- вул. О. Пчілки;
- вул. Ракетна;
- вул. Соні Делоне;
- вул. Рокитнянська;
- вул. С. Наливайка;
- вул. Сосновська;
- вул. Хімічна;
- вул. Хортицька;
- вул. Чайковського;
- вул. І. Сікорського;
- пров. А. Ізюмова;
- вул. Івана Мазепи, 8, 8А, 52-73/3;
- вул. Лікаря О. Богаєвського, 1/37, 4А;
- вул. Майора Борищака, 29, 31, 35;
- просп. Свободи, 5, 5А;
- вул. Софіївська, 84;
- вул. Академіка Герасимовича, 95-166;
- вул. Гайдамацька, 80-145;
- пров. Гарматний, 3-22;
- пров. Калиновий, 1-9А;
- пров. Криворізький, 2/2-18;
- вул. Народних Ополченців, 1-46;
- пр. Ополченський, 6-14;
- вул. Чумацький Шлях, 87-123.
З 8.00 до 19.00
- вул. Київська, 64-121;
- вул. Ярова, 1, 3, 5, 7;
- с. Мала Кохнівка;
- с. Потоки.
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