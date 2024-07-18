Де у Кременчуці у п'ятницю планово вимикатимуть світло: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У п'ятницю, 19 липня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 17.00 пр. 1-й Кохнівський, 3-7/7;

туп. 1-й Парковий, 3-8;

пр. 2-й Кохнівський, 3-10;

туп. 2-й Парковий, 3-8/2;

пр. 3-й Кохнівський, 4-18;

вул. Вагонна, 10-32;

пров. Деповський, 1-23;

вул. Житлобудівна, 3/20-25Г;

пров. Житлобудівниий, 2/34-16;

пр. Житлобудівниий, 3-20/11;

вул. Кохнівська, 63-108;

пров. Межовий, 9, 23;

туп. 1-й Озерний, 4, 6, 8;

пров. Кам'яногірський, 3/1-24;

вул. Озерна, 3-13;

туп. Озерний, 3/7-26/13;

вул. Садківська, 15/20-30/15;

пров. Садківський, 2-34А;

туп. Садківський, 3/3-23;

вул. Лікаря О. Богаєвського, 4А;

вул. Халаменюка, 4-8;

вул. Соборна, 38, 40/2;

туп. 1-й Гайдамацький, 3-6;

туп. 2-й Гайдамацький, 3-5;

пров. Гайдамацький, 2/55-45;

вул. Академіка Герасимовича, 55, 62;

вул. Космонавтів, 47/2-86;

вул. Михайлівська, 16/42-21;

пров. Михайлівський, 1Б-20;

вул. Пилипа Орлика, 6/21-11/37;

пров. Пилипа Орлика, 2/53-24;

вул. Чумацький Шлях, 45-67;

вул. Небесної Сотні, 2;

вул. Українська, 5;

вул. Шевченка, 11, 13;

просп. Полтавський, 5-44/2;

вул. Романа Шухевича, 3, 7, 9;

вул. Арсенальна, 24/24, 26/1;

пров. Арсенальний, 3-16;

вул. Європейська, 44А-58/20;

вул. Нагірна, 1/3-30А;

туп. Петра Григоренка, 1, 2, 27;

вул. Сержанта Мельничука, 36;

пров. Уласа Самчука, 3-41;

вул. Чередницька, 22-39;

вул. Європейська, 58/20;

вул. Володимира Івасюка, 31А, 54-56А;

наб. Лейтенанта Дніпрова, 35-43;

пр-д Михайла Старицького, 3-15;

пров. Художній, 14-29А;

вул. Художня, 12-57;

пров. Яблуневий, 2-14;

вул. Василя Симоненка, 90-112;

вул. Генерала Чайки, 1-29;

пров. Ємельяненко, 3;

вул. Михайла Калачевського, 3, 5, 6, 9;

вул. Чайковського, 24Б-95А;

просп. Полтавський, 142-174;

вул. Бориса Чичибабіна, 48-67;

вул. Соні Делоне, 33-40;

просп. Полтавський, 245-275;

вул. Ігоря Сердюка, 27, 31/16;

вул. Лейтенанта Покладова, 11/29, 18;

вул. Оксани Петрусенко, 18А;

вул. Софіївська, 75;

вул. Академіка Герасимовича, 2-46А;

пров. Алли Горської, 1, 2, 6-8; в

вул. Василя Сліпака, 8-45А;

пров. Дніпровський, 1-6;

пров. Олександра Олеся, 13, 13/1;

пров. Сержанта Онопченка, 21-49;

вул. Академіка Герасимовича, 2-46А;

пров. Алли Горської, 1, 2, 6-8;

вул. Василя Сліпака, 8-45А;

пров. Дніпровський, 1-6;

пров. Олександра Олеся, 13, 13/1;

пров. Сержанта Онопченка, 21-49;

вул. Володимира Вернадського, 26/29-60А;

вул. Лікаря Бончука, 28, 28А, 30;

вул. Шістдесятників, 4А-15;

вул. Правобережна, 45А-55/1;

вул. Республіканська, 93А, 93;

туп. 1-й Деповський, 3-8;

туп. 2-й Деповський, 3-7;

вул. Велика набережна, 1-9;

пров. Веселий, 16;

вул. Деповська, 1-57;

вул. Запорізька, 7-12;

вул. Зинаїди Тулуб, 24А;

вул. Миколи Кучми, 1/4-54;

вул. Редутна, 27-48А;

пров. Сковороди, 2-8;

пров. Столярний, 32-57;

вул. Фурштадська, 1-19/25;

вул. Богдана Хмельницького, 5, 5А;

вул. Військова, 1/37-15;

вул. В’ячеслава Чорновола, 29;

вул. Деповська, 56-63/5;

вул. Миколи Кучми, 43-72;

вул. Редутна, 77/2,87/26;

пров. Редутний, 10-29;

пров. Столярний, 20-39;

вул. Лейтенанта Покладова, 15/29-17;

вул. Софіївська, 36А-38/19;

вул. Академіка Герасимовича, 49, 51;

вул. Гайдамацька, 11/21-32;

вул. Кавалерійська, 8-49;

пров. Олега Ольжича, 1-20;

пров. Чигиринський, 2-31;

вул. Кавалерійська, 26. З 6.00 до 18.00 вул. А. Ізюмова;

вул. Бажана;

вул. Барвінкова;

вул. Б. Чичибабіна;

вул. Б. Урбанського;

вул. Бузкова;

вул. В. Симоненка;

вул. В. Винниченка;

вул. Газопровідна;

вул. Генерала Чайки;

вул. Д. Галицького;

вул. Експресівська;

вул. І. Нагнибіди;

вул. І. Сікорського;

вул. Кобзарська;

вул. Козацька;

вул. Кропивницького;

вул. М. Вовчка;

вул. М. Міхновського;

вул. Мрії;

вул. Новомиргородська;

вул. О. Пчілки;

вул. Ракетна;

вул. Соні Делоне;

вул. Рокитнянська;

вул. С. Наливайка;

вул. Сосновська;

вул. Хімічна;

вул. Хортицька;

вул. Чайковського;

вул. І. Сікорського;

пров. А. Ізюмова;

вул. Івана Мазепи, 8, 8А, 52-73/3;

вул. Лікаря О. Богаєвського, 1/37, 4А;

вул. Майора Борищака, 29, 31, 35;

просп. Свободи, 5, 5А;

вул. Софіївська, 84;

вул. Академіка Герасимовича, 95-166;

вул. Гайдамацька, 80-145;

пров. Гарматний, 3-22;

пров. Калиновий, 1-9А;

пров. Криворізький, 2/2-18;

вул. Народних Ополченців, 1-46;

пр. Ополченський, 6-14;

вул. Чумацький Шлях, 87-123. З 8.00 до 19.00 вул. Київська, 64-121;

вул. Ярова, 1, 3, 5, 7;

с. Мала Кохнівка;

с. Потоки.

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