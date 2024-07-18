Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Микола Корецький
Нове футбольне поле відкрили на Петрівці!
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Споживач, Відключення світла

Де у Кременчуці у п'ятницю планово вимикатимуть світло: перелік адрес

Сьогодні, 20:05 Переглядів: 347

 

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У п'ятницю, 19 липня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

  • пр. 1-й Кохнівський, 3-7/7;
  • туп. 1-й Парковий, 3-8;
  • пр. 2-й Кохнівський, 3-10;
  • туп. 2-й Парковий, 3-8/2;
  • пр. 3-й Кохнівський, 4-18;
  • вул. Вагонна, 10-32;
  • пров. Деповський, 1-23;
  • вул. Житлобудівна, 3/20-25Г;
  • пров. Житлобудівниий, 2/34-16;
  • пр. Житлобудівниий, 3-20/11;
  • вул. Кохнівська, 63-108;
  • пров. Межовий, 9, 23;
  • туп. 1-й Озерний, 4, 6, 8;
  • пров. Кам'яногірський, 3/1-24;
  • вул. Озерна, 3-13;
  • туп. Озерний, 3/7-26/13;
  • вул. Садківська, 15/20-30/15;
  • пров. Садківський, 2-34А;
  • туп. Садківський, 3/3-23;
  • вул. Лікаря О. Богаєвського, 4А;
  • вул. Халаменюка, 4-8;
  • вул. Соборна, 38, 40/2;
  • туп. 1-й Гайдамацький, 3-6;
  • туп. 2-й Гайдамацький, 3-5;
  • пров. Гайдамацький, 2/55-45;
  • вул. Академіка Герасимовича, 55, 62;
  • вул. Космонавтів, 47/2-86;
  • вул. Михайлівська, 16/42-21;
  • пров. Михайлівський, 1Б-20;
  • вул. Пилипа Орлика, 6/21-11/37;
  • пров. Пилипа Орлика, 2/53-24;
  • вул. Чумацький Шлях, 45-67;
  • вул. Небесної Сотні, 2;
  • вул. Українська, 5;
  • вул. Шевченка, 11, 13;
  • просп. Полтавський, 5-44/2;
  • вул. Романа Шухевича, 3, 7, 9;
  • вул. Арсенальна, 24/24, 26/1;
  • пров. Арсенальний, 3-16;
  • вул. Європейська, 44А-58/20;
  • вул. Нагірна, 1/3-30А;
  • туп. Петра Григоренка, 1, 2, 27;
  • вул. Сержанта Мельничука, 36;
  • пров. Уласа Самчука, 3-41;
  • вул. Чередницька, 22-39;
  • вул. Європейська, 58/20;
  • вул. Володимира Івасюка, 31А, 54-56А;
  • наб. Лейтенанта Дніпрова, 35-43;
  • пр-д Михайла Старицького, 3-15;
  • пров. Художній, 14-29А;
  • вул. Художня, 12-57;
  • пров. Яблуневий, 2-14;
  • вул. Василя Симоненка, 90-112;
  • вул. Генерала Чайки, 1-29;
  • пров. Ємельяненко, 3;
  • вул. Михайла Калачевського, 3, 5, 6, 9;
  • вул. Чайковського, 24Б-95А;
  • просп. Полтавський, 142-174;
  • вул. Бориса Чичибабіна, 48-67;
  • вул. Соні Делоне, 33-40;
  • просп. Полтавський, 245-275;
  • вул. Ігоря Сердюка, 27, 31/16;
  • вул. Лейтенанта Покладова, 11/29, 18;
  • вул. Оксани Петрусенко, 18А;
  • вул. Софіївська, 75;
  • вул. Академіка Герасимовича, 2-46А;
  • пров. Алли Горської, 1, 2, 6-8; в
  • вул. Василя Сліпака, 8-45А;
  • пров. Дніпровський, 1-6;
  • пров. Олександра Олеся, 13, 13/1;
  • пров. Сержанта Онопченка, 21-49;
  • вул. Академіка Герасимовича, 2-46А;
  • пров. Алли Горської, 1, 2, 6-8;
  • вул. Василя Сліпака, 8-45А;
  • пров. Дніпровський, 1-6;
  • пров. Олександра Олеся, 13, 13/1;
  • пров. Сержанта Онопченка, 21-49;
  • вул. Володимира Вернадського, 26/29-60А;
  • вул. Лікаря Бончука, 28, 28А, 30;
  • вул. Шістдесятників, 4А-15;
  • вул. Правобережна, 45А-55/1;
  • вул. Республіканська, 93А, 93;
  • туп. 1-й Деповський, 3-8;
  • туп. 2-й Деповський, 3-7;
  • вул. Велика набережна, 1-9;
  • пров. Веселий, 16;
  • вул. Деповська, 1-57;
  • вул. Запорізька, 7-12;
  • вул. Зинаїди Тулуб, 24А;
  • вул. Миколи Кучми, 1/4-54;
  • вул. Редутна, 27-48А;
  • пров. Сковороди, 2-8;
  • пров. Столярний, 32-57;
  • вул. Фурштадська, 1-19/25;
  • вул. Богдана Хмельницького, 5, 5А;
  • вул. Військова, 1/37-15;
  • вул. В’ячеслава Чорновола, 29;
  • вул. Деповська, 56-63/5;
  • вул. Миколи Кучми, 43-72;
  • вул. Редутна, 77/2,87/26;
  • пров. Редутний, 10-29;
  • пров. Столярний, 20-39;
  • вул. Лейтенанта Покладова, 15/29-17;
  • вул. Софіївська, 36А-38/19;
  • вул. Академіка Герасимовича, 49, 51;
  • вул. Гайдамацька, 11/21-32;
  • вул. Кавалерійська, 8-49;
  • пров. Олега Ольжича, 1-20;
  • пров. Чигиринський, 2-31;
  • вул. Кавалерійська, 26.

З 6.00 до 18.00

  • вул. А. Ізюмова;
  • вул. Бажана;
  • вул. Барвінкова;
  • вул. Б. Чичибабіна;
  • вул. Б. Урбанського;
  • вул. Бузкова;
  • вул. В. Симоненка;
  • вул. В. Винниченка;
  • вул. Газопровідна;
  • вул. Генерала Чайки;
  • вул. Д. Галицького;
  • вул. Експресівська;
  • вул. І. Нагнибіди;
  • вул. І. Сікорського;
  • вул. Кобзарська;
  • вул. Козацька;
  • вул. Кропивницького;
  • вул. М. Вовчка;
  • вул. М. Міхновського;
  • вул. Мрії;
  • вул. Новомиргородська;
  • вул. О. Пчілки;
  • вул. Ракетна;
  • вул. Соні Делоне;
  • вул. Рокитнянська;
  • вул. С. Наливайка;
  • вул. Сосновська;
  • вул. Хімічна;
  • вул. Хортицька;
  • вул. Чайковського;
  • вул. І. Сікорського;
  • пров. А. Ізюмова;
  • вул. Івана Мазепи, 8, 8А, 52-73/3;
  • вул. Лікаря О. Богаєвського, 1/37, 4А;
  • вул. Майора Борищака, 29, 31, 35;
  • просп. Свободи, 5, 5А;
  • вул. Софіївська, 84;
  • вул. Академіка Герасимовича, 95-166;
  • вул. Гайдамацька, 80-145;
  • пров. Гарматний, 3-22;
  • пров. Калиновий, 1-9А;
  • пров. Криворізький, 2/2-18;
  • вул. Народних Ополченців, 1-46;
  • пр. Ополченський, 6-14;
  • вул. Чумацький Шлях, 87-123.

З 8.00 до 19.00

  • вул. Київська, 64-121;
  • вул. Ярова, 1, 3, 5, 7;
  • с. Мала Кохнівка;
  • с. Потоки.
0
Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук адреси відключення електроенергії відключення світла планові відключення Полтаваобленерго
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 25 від 20 червня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 24 від 13 червня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 23 від 6 червня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 22 від 30 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 21 від 23 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх