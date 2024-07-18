Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Микола Корецький
Нове футбольне поле відкрили на Петрівці!
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Споживач, Полтавщина, Відключення світла

Чи продає Україна електроенергію за кордон — пояснення від «Полтаваобленерго»

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 594

 

Працівники компанії погоджуються: частину електроенергії область дійсно віддає

Нині на Полтавщині та й загалом в усій Україні складна ситуація зі світлом — до споживачів застосовують графіки погодинних та аварійних відключень. Електроенергію громадянам вмикають по 6-8 годин на добу, а в разі надзвичайних ситуацій світла може не бути й близько доби. Тож серед населення почали ширитися чутки, що у країні електроенергії насправді достатньо, а світло економлять тому, що продають його за кордон.

Чи дійсно це так, сьогодні, 18 липня, під час брифінгу розповідали представники АТ «Полтаваобленерго» та НЕК «Укренерго».

 

Як повідомив заступник голови правління АТ «Полтаваобленерго» Сергій Андрієвський, внаслідок ракетних обстрілів Україна втратила близько 40% генерації. Тому наразі енергосистема країни перебуває не в тому становищі, аби можна було електроенергію експортувати.

Проте посадовці погоджуються: частину електроенергії область дійсно віддає. 

Регіональний представник НЕК «Укренерго» Ігор Чорний говорить, до повномасштабного вторгнення область споживала близько 800 МВт на добу.

Зараз ця цифра практично не змінилася. Проте нині область передає 90 МВт електроенергії у сусідній регіон, де генерація значно пошкоджена. Але запевняємо: на електропостачання мешканців області це не впливає ніяк, — стверджує Ігор Чорний.

Також під час брифінгу посадовці заявили, що повністю розділяють обурення громадян щодо тривалих відключень світла, особливо у таку спеку. Проте закликають використовувати електроенергію раціональніше та вмикати електроприлади поетапно, аби не перенавантажувати мережу ще більше.

ПО ТЕМІ:

«Це не життя, а виживання», — представники «Полтаваобленерго» про тривалі відключення під час спеки

У Полтаві люди перекрили дорогу: вимагали, щоб їм увімкнули світло, якого не було майже добу

1
Автор: Яна Гудзь
Теги: Полтаваобленерго відключення електроенергії
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 25 від 20 червня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 24 від 13 червня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 23 від 6 червня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 22 від 30 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 21 від 23 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх