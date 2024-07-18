Чи продає Україна електроенергію за кордон — пояснення від «Полтаваобленерго»

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 594

Нині на Полтавщині та й загалом в усій Україні складна ситуація зі світлом — до споживачів застосовують графіки погодинних та аварійних відключень. Електроенергію громадянам вмикають по 6-8 годин на добу, а в разі надзвичайних ситуацій світла може не бути й близько доби. Тож серед населення почали ширитися чутки, що у країні електроенергії насправді достатньо, а світло економлять тому, що продають його за кордон.

Чи дійсно це так, сьогодні, 18 липня, під час брифінгу розповідали представники АТ «Полтаваобленерго» та НЕК «Укренерго».

Як повідомив заступник голови правління АТ «Полтаваобленерго» Сергій Андрієвський, внаслідок ракетних обстрілів Україна втратила близько 40% генерації. Тому наразі енергосистема країни перебуває не в тому становищі, аби можна було електроенергію експортувати.

Проте посадовці погоджуються: частину електроенергії область дійсно віддає.

Регіональний представник НЕК «Укренерго» Ігор Чорний говорить, до повномасштабного вторгнення область споживала близько 800 МВт на добу.

Зараз ця цифра практично не змінилася. Проте нині область передає 90 МВт електроенергії у сусідній регіон, де генерація значно пошкоджена. Але запевняємо: на електропостачання мешканців області це не впливає ніяк, — стверджує Ігор Чорний.

Також під час брифінгу посадовці заявили, що повністю розділяють обурення громадян щодо тривалих відключень світла, особливо у таку спеку. Проте закликають використовувати електроенергію раціональніше та вмикати електроприлади поетапно, аби не перенавантажувати мережу ще більше.