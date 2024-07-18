У Кременчуці розшукують зниклу безвісти 23-річну Марину Крестовнікову

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У Кременчуці розшукують зниклу безвісти 23-річну Марину Крестовнікову. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, жінка пішла з дому у вівторок, 16 липня. І після цього не повідомляє родичам про місце перебування.

Прикмети зниклої: на вигляд 20-25 років, волосся темне довге, зріст 165, худорлявої статури.

На момент зникнення була одягнена у білу сорочку, темні шорти, взуття «крокси» сірого кольору, мала при собі темно-синій рюкзак.

У поліції просять усіх, хто має будь-яку інформацію щодо місця перебування Марини, повідомити до правоохоронних органів за телефонами: 0997933504 або 102.

Нагадаємо, у Кременчуці розшукують зниклу безвісти 84-річну Марію Конєву, яка має проблеми з пам'яттю.