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Уряд готує законопроєкт щодо підвищення ставок військового збору — кошти підуть на оборону

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 243 Коментарів: 1

 

Акцизний податок пропонують ввести й на солодку воду

18 липня Кабінет міністрів схвалив законопроєкт зі змінами до державного бюджету та Податкового кодексу. Зокрема, уряд пропонує збільшити план видатків на 2024 рік одразу на 434 млрд грн та скоротити поточний план видатків на 65,7 млрд грн. Це дозволить збільшити видатки на оборону та інші цілі на 500 млрд грн.

Гроші планують зібрати за допомогою запозичень на внутрішньому ринку та підвищення податків. Зокрема, військового збору. Про це пише «Економічна правда»

У законопроєкті пропонуються підвищення ставок військового збору від доходу:

  • для фізичних осіб — до 5% від доходів;
  • для юридичних осіб (платників податку на прибуток підприємств та платників єдиного податку 3 та 4 групи) — 1% від доходу;
  • для ФОП на єдиному податку 1, 2, 4 групи — 5%;
  • для ФОП на єдиному податку 3 групи — 1%.

Під час інших операцій пропонуються наступні ставки військового збору:

  • при купівлі банківських металів — 5%;
  • при продажі ювелірних виробів — 30%;
  • при купівлі нового авто (крім випадків забезпечення осіб з інвалідністю) — 15%;
  • при продажу нерухомості (для фізосіб, які продали один об'єкт за рік) — 5%;
  • збір на послуги мобільного зв’язку — 5%.

Крім того, пропонується ввести щомісячний авансовий внесок з податку на прибуток для продавців пального (у розмірі 0,5 мінімальної заробітної плати з розрахунку на 1 кубічний метр резервуарів для зберігання бензину, дизельного пального та скрапленого газу).

Також пропонується ввести акцизний податок на безалкогольні напої — солодку воду у розмірі 0,1 євро на кожні 100 грамів цукру (чи інших підсолоджувачів) у літрі такої води.

Увесь цей комплекс податкових змін допоможе залучити до державного бюджету додаткові 140 млрд грн.

Абсолютна більшість додаткових видатків підуть на фінансування армії — 495,3 млрд грн направлять на безпеку та оборону. Зокрема:

  • на виплати військовослужбовцям — на 77,9 млрд грн;
  • на придбання військової техніки — на 256,2 млрд грн;
  • на фортифікації — на 40,4 млрд грн.

Зазначимо, що поки це законопроєкт уряду зі змінами до бюджету та податкового кодексу. Для того, аби вони набули чинності, його має ухвалити Верховна Рада. За джерелами видання, це можуть зробити наприкінці серпня.

Нагадаємо, у 2024 році Україна планує витратити на армію, оборону та безпеку майже 1,7 трлн грн. Проте рівень доходів загального фонду державного бюджету цього року очікуються на рівні 1,575 трлн грн. Тож усі податки та інші платежі, які заплатять у 2024 році українці та український бізнес, спрямують на оборону країни, проте цього не вистачає.

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Автор: Віктор Крук
Теги: військовий збір законопроєкт податки Кабмін акцизний податок
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Коментарі: 1

4 522
1
zzzzzz:
Сьогодні, 18:30

Чого готують, схвалили ж . 


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