Поліція Кременчука розшукує безвісти зниклу Марію Конєву

Поліція Кременчука оголосила у розшук Марію Конєву, мешканку міста Горішні Плавні, яка зникла безвісти. Відомо, що 84-річна жінка 15 липня близько 8.00 пішла з дому та не повернулася.
Прикмети зниклої:
Була у світлих капцях, інша інформація про одяг відсутня.
Жінка має проблеми з пам’яттю.
Тих, кому відома будь-яка інформація, яка може допомогти у пошуках Марії Конєвої, просять повідомити до відділу поліції №2 Кременчуцького районного управління поліції за телефонами:
Раніше ми писали, що робити родичам, коли зникає людина — алгоритм дій для ефективного розшуку.
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