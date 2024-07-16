Поліція Кременчука розшукує безвісти зниклу Марію Конєву

Сьогодні, 10:26 Переглядів: 227

Поліція Кременчука оголосила у розшук Марію Конєву, мешканку міста Горішні Плавні, яка зникла безвісти. Відомо, що 84-річна жінка 15 липня близько 8.00 пішла з дому та не повернулася.

Прикмети зниклої:

середньої тілобудови,

зріст близько 164 см,

сиве коротке волосся,

зелено-сірі очі.

Була у світлих капцях, інша інформація про одяг відсутня.

Жінка має проблеми з пам’яттю.

Тих, кому відома будь-яка інформація, яка може допомогти у пошуках Марії Конєвої, просять повідомити до відділу поліції №2 Кременчуцького районного управління поліції за телефонами:

0 (97) 900 72 98

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