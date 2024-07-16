Безпідставні доплати працівникам: на Полтавщині судитимуть колишнього головлікаря одного з медзакладів

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Обвинуваченому загрожує ув'язнення терміном від двох до п'яти років

На Полтавщині судитимуть колишнього головного лікаря одного із медзакладів області та безпідставне нарахування доплат своїм працівникам. Про це повідомляють у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

За даними правоохоронців, протягом трьох місяців, із січня до березня 2021 року підписав накази про встановлення доплат до заробітних плат лікарям, фахівцям, медичним сестрам лікарні та не перевірив, чи є для цього законні підстави.

Внаслідок цього працівники лікарні безпідставно отримали із держбюджету майже 4,8 мільйонів гривень. Прокуратура пред'явила позов до обвинуваченого щодо відшкодування цієї суми.

Окрім цього, головний лікар підписував накази і про власне преміювання. Протягом 2020-2021 років колишній медик систематично виписував собі премії. За цей час сума склала понад 120 тис. грн. Також він установив доплати деяким своїм працівникам, посадовими обов’язками яких цих доплат не передбачено. Внаслідок цього його колеги безпідставно отримали виплати на суму майже 286 тисяч гривень. Усі ці кошти працівники відшкодували.

Нині ж обвинуваченому інкримінують службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України). Йому загрожує ув'язнення терміном від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів або без нього.

Нагадаємо, на Лубенщині судитимуть очільницю одного із комунальних підприємств, яка переплатила під час закупівлі електроенергії майже 700 тис. грн.