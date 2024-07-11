Майже 700 тис. грн переплати за світло: судитимуть керівницю підприємства на Лубенщині

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 187

На Полтавщині судитимуть очільницю одного із комунальних підприємств Лубенської громади за службову недбалість під ас закупівлі електроенергії. Про це повідомляють у пресслужбі Полтавської окружної прокуратури.

За даними правоохоронців, у 2021 році жінка уклала до основної угоди ще кілька додаткових, де мова йшла про збільшення ціни на постачання електроенергії підприємству.

Внаслідок цього підприємство-постачальник, що знаходиться на Донеччині, безпідставно отримало із бюджету Лубенської громади майже 700 тисяч гривень.

Наразі ж керівниці підприємства інкримінують службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України). Жінці загрожує позбавлення волі терміном від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів або без нього.

Нагадаємо, на Полтавщині за службову недбалість та неналежне виконання посадових обов’язків судитимуть колишню працівницю КП «Полтававодоканал».