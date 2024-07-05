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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині за службову недбалість судитимуть колишню працівницю КП «Полтававодоканал»

Сьогодні, 15:33 Переглядів: 121

 

Посадовиця укладала договори на закупівлю обладнання за завищеними цінами

На Полтавщині судитимуть колишню працівницю КП «Полтававодоканал» за службову недбалість та неналежне виконання своїх посадових обов’язків. Про це повідомляють у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

За даними правоохороцнів, жінка наприкінці 2022 року уклала договори із підприємствами-постачальниками неналежним чином. Зокрема, мова йде про закупівлі екскаватора гідравлічного з ковшем і відвалом та автомобільного крана.

Такими діями колишня працівниця спричинила Полтавській обласній раді та самому підприємству збитків на понад 3 млн 700 тис. грн. З метою їх відшкодування прокуратура пред’явила до обвинуваченої позовну заяву.

наразі жінка уже звільнена з роботи.

Інкримінують обвинуваченій службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам та інтересам окремих юридичних осіб (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, на Лубенщині судитимуть керівницю комунального підприємства, яка «купувала» у постачальників зайву електроенергію.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: службова недбалість переплата Полтававодоканал прокуратура Полтавщини
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