На Полтавщині за службову недбалість судитимуть колишню працівницю КП «Полтававодоканал»

На Полтавщині судитимуть колишню працівницю КП «Полтававодоканал» за службову недбалість та неналежне виконання своїх посадових обов’язків. Про це повідомляють у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.
За даними правоохороцнів, жінка наприкінці 2022 року уклала договори із підприємствами-постачальниками неналежним чином. Зокрема, мова йде про закупівлі екскаватора гідравлічного з ковшем і відвалом та автомобільного крана.
Такими діями колишня працівниця спричинила Полтавській обласній раді та самому підприємству збитків на понад 3 млн 700 тис. грн. З метою їх відшкодування прокуратура пред’явила до обвинуваченої позовну заяву.
наразі жінка уже звільнена з роботи.
Інкримінують обвинуваченій службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам та інтересам окремих юридичних осіб (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України).
Нагадаємо, на Лубенщині судитимуть керівницю комунального підприємства, яка «купувала» у постачальників зайву електроенергію.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.