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У липні на Полтавщині протягом одного дня не вимикатимуть світло

Сьогодні, 15:01 Переглядів: 190

 

Енерегтики вимірюватимуть фактичне споживання електроенегрії громадянами

На Полтавщині у липні протягом одного дня для споживачів не застосовуватимуть графіки погодинного відключення світла. Про це повідомляють у пресслужбі Національної енергетичної компанії «Укренерго».

Протягом двох тижнів, із 9 до 24 липня, по всій Україні будуть змінені графіки відключень. У кожній області в один із днів протягом цього часу не застосовуватимуть графіки погодинних відключень. В інші дні обмеження споживання відбуватимуться за опублікованими графіками.

 

У Полтавській області не вимикатимуть світло 19 липня.

Це необхідно для того, аби виміряти обсяг фактичного споживання елкктроенергії в кожній області. Проводять такі виміри щороку — взимку та влітку. Це допомагає краще спрогнозувати режими роботи енергосистеми країни.

Аналіз цих даних дозволить в подальшому забезпечити більш рівномірний та коректний розподіл наявної в системі потужності між регіонами. Крім того, ми зможемо отримати більш точні дані про те, як розвивати енергосистему, підвищуючи її стійкість до російських атак, — пишуть в «Укренерго».

Також у компанії зазначили, що у випадку повторення росією масованих ракетних обстрілів енергетичної інфраструктури та, як наслідок, виникнення значного дефіциту доступної потужності в енергосистемі України, проведення режимних вимірів буде перенесене до стабілізації ситуації.

Нагадаємо, нещодавно член наглядової ради НЕК «Укренерго» Юрій Бойко повідомив, що після 20 липня можливі пом'якшення графіків знеструмлення.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: відключення світла погодинні відключення Укренерго
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