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Під мікроскопом: на обстеження стадіону «Кредмаш» виділяють кошти зі Стабілізаційного фонду

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 142

 

Рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради

Зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької міської тергромади виділяють кошти на обстеження стадіону «Кредмаш». Рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради. З бюджету виділяють 24 тис. грн для Департаменту у справах сімей і дітей. 

Гроші спрямують КДЮСШ «Авангард» для обстеження будівель і споруд стадіону «Кредмаш».

Як раніше писав Телеграф, у 2013 році стадіон прийняли на баланс міста. 4 квітня 2017 року стадіон «Кредмаш» закріпили за «Кременем» з правом оперативного управління.

А вже 5 листопада 2021 року його передали на баланс комунального закладу фізичної культури і спорту «Кременчуцька міська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа «Авангард». Це мало допомогти в отримання державної підтримки в реконструкції стадіону, проте повномасштабний наступ російської федерації вніс свої корективи й питання реконструкції стадіону відклали до перемоги. 

У квітні 2024 році депутати Кременчуцької міської ради землю з-під стадіону «Кредмаш» передали у користування дитячо-юнацькій спортивній школі «Авангард». 

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Автор: Альона Душенко
Теги: стадіон Кредмаш футбол стабілізаційний фонд бюджет
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