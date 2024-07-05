Під мікроскопом: на обстеження стадіону «Кредмаш» виділяють кошти зі Стабілізаційного фонду

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 142

Зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької міської тергромади виділяють кошти на обстеження стадіону «Кредмаш». Рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради. З бюджету виділяють 24 тис. грн для Департаменту у справах сімей і дітей.

Гроші спрямують КДЮСШ «Авангард» для обстеження будівель і споруд стадіону «Кредмаш».

Як раніше писав Телеграф, у 2013 році стадіон прийняли на баланс міста. 4 квітня 2017 року стадіон «Кредмаш» закріпили за «Кременем» з правом оперативного управління.

А вже 5 листопада 2021 року його передали на баланс комунального закладу фізичної культури і спорту «Кременчуцька міська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа «Авангард». Це мало допомогти в отримання державної підтримки в реконструкції стадіону, проте повномасштабний наступ російської федерації вніс свої корективи й питання реконструкції стадіону відклали до перемоги.

У квітні 2024 році депутати Кременчуцької міської ради землю з-під стадіону «Кредмаш» передали у користування дитячо-юнацькій спортивній школі «Авангард».