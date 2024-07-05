Сьогодні, 5 липня, билзько 14.00 у Кременчуці на перехресті проспекту Свободи та вулиці Європейської сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це журналістам «Кременчуцького Телеграфа» повідомила пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко.
За попередніми даними, один із автомобілів перегородив одну смугу на дорозі, тож рух у напрямку водоканалу наразі ускладнений.
На місці аварії наразі працює патрульна поліція.
Інформації про потерпілих наразі немає.
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Як повідомляють очевидці події у соцмережах, у маршрутки № 10 на перехресті відмовили гальма, вона врізалася в автомобіль КІА і зупинилася аж біля зупинки «Міський сад».
Нагадаємо, сьогодні на перехресті вулиць Сумської та Богаєвського у Кременчуці сталася ДТП.
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