У Кременчуці на перехресті пасажирська маршрутка спричинила аварію: рух на дорозі ускладнено (доповнено)

Сьогодні, 14:28 Переглядів: 725

За попередніми даними, у маршрутки відмовили гальма

Сьогодні, 5 липня, билзько 14.00 у Кременчуці на перехресті проспекту Свободи та вулиці Європейської сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це журналістам «Кременчуцького Телеграфа» повідомила пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко.

За попередніми даними, один із автомобілів перегородив одну смугу на дорозі, тож рух у напрямку водоканалу наразі ускладнений.

На місці аварії наразі працює патрульна поліція.

Інформації про потерпілих наразі немає.

Доповнено:

Як повідомляють очевидці події у соцмережах, у маршрутки № 10 на перехресті відмовили гальма, вона врізалася в автомобіль КІА і зупинилася аж біля зупинки «Міський сад».



