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Надзвичайні новини, Полтавщина

П'яні водії на Полтавщині намагалися дати поліцейським хабар

Сьогодні, 14:05 Переглядів: 150

 

Поліція порушила кримінальне провадження за фактом спроби дати хабар службовій особі

У четвер, 4 липня, на Полтавщині двоє п’яних водіїв намагалися дати хабарі поліцейським. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Сталися ці випадки у Зінькові та у Гадячі.

За словами керівника поліції Полтавщини Сергія Рекуна, у Гадячі правоохоронці зупинили 52-річного водія Citroen. Алкотест показав вміст алкоголю в організмі у чоловіка 2,54 проміле. П’яний водій запропонував «винагороду» працівникам сектору реагування патрульної поліції задля уникнення адміністративної відповідальності.

 

Того ж дня у Зінькові поліцейські зупинили 60-річного жителя Полтавського району, який у стані сп’яніння (1.6 проміле) керував автомобілем Мercedes Benz. Правопорушник також пропонував правоохоронцям грошові кошти за непритягнення його до адміністративної відповідальності, — додає Сергій Рекун.

На місця подій правоохоронці викликали слідчо-оперативну групу, які задокументували факти порушень та почали досудові розслідування.

 

Кримінальні провадження поліція порушила за ч. 1 ст. 369 (Пропозиція службовій особі надати неправомірну вигоду за невчинення дій в інтересах того, хто пропонує, з використанням наданої їй влади чи службового становища) Кримінального кодексу України. 

Окрім цього, на водіїв поліцейські склали адмінпротоколи за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного сп’яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Також у пресслужбі поліції нагадали що при спробі підкупу поліцейського за ст. 369 ККУ порушникам загрожує штраф від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження чи позбавлення волі на строк від 2 до 4 років.

Нагадаємо, нещодавно двоє нетверезих водіїв пропонували кременчуцьким патрульним хабар.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: поліція водії хабар нетверезий водій
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