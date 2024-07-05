У селі на Полтавщині чоловік підірвався на гранаті

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У середу, 3 липня, близько 18.40 у селі Новооржицьке Лубенського району на Полтавщині на подвір'ї одного з приватних будинків знайшли тіло чоловіка. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, виявила тіло чоловіка його 66-річна місцева мешканка. Вона ж до поліції і звернулася. Загиблим виявився 45-річний господар будинку. Як встановили правоохоронці, чоловік, імовірно, підірвався на гранаті.

Тіло загиблого направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. Також на місці слідчі виявили ат вилучили речові докази, які також відправили на експертизу.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Слідчі встановлюють усі причини та обставини події.

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці під час обшуків виявили у жителя Лубенщини боєприпаси.







