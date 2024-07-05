До Полтавського окружного суду призначили двох суддів

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 206

З початку року понад 100 кандидатів призначили на посади суддів

Президент України підписав укази, якими призначив на посади до Полтавського окружного адміністративного суду 2 суддів. Про це пише Закон і Бізнес з посиланням на укази президента від 4 липня.

У судді призначили Володимира Бевзу та Романа Молодецького.

Нагадаємо, загалом з початку року Вища рада правосуддя проголосувала за внесення подань президентові про призначення на посади 349 суддів. З них 114 вже призначені на посади відповідними указами.