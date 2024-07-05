У Кременчуці співробітники СБУ викрили пропагандистку, яка публічно виправдовувала збройну агресію РФ

Сьогодні, 15:50 Переглядів: 100

У соцмережах жінка підтримувала окупантів та поширювала фейки про війну в Україні

Співробітники Служби Безпеки України викрили мешканку Кременчука, яка публічно виправдовувала збройну агресію Росії проти України. Про це інформують у пресслужбі Управління СБУ у Полтавській області.

За даними правоохоронців, у своїх соцмережах жінка поширювала тези російської пропаганди на своїй сторінці в одній із заборонених соцмереж. Як виявилося, народилася мешканка Кременчука і Росії.

Агітаторка у соцмережах публічно виправдовувала збройну агресію РФ і воєнні злочини російських військових, а також виправдовувала окупантів. Також жінка поширювала неправдиву інформацію про війну в Україні. Зокрема, безпідставно звинувачувала українських захисників в обстрілах населених пунктів.

Співробітники СБУ повідомили агітаторці про підозру за ч. ч.2, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України — виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників.

Усі матеріали щодо підозрюваної правоохоронці скерували до суду. Жінці загрожує до 8 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно У Полтаві судили машиніста заводу за поширення антиукраїнської пропаганди.



