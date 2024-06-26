У Полтаві судили машиніста заводу за поширення антиукраїнської пропаганди

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У Полтаві судили машиніста олійного заводу за поширення антиукраїнської пропаганди у соцмережах. Про це стало відомо із вироку Київського районного суду Полтави від 20 червня 2024 року.

У матеріалах справи зазначено, що вже після початку повномасштабного вторгнення чоловік на своїй сторінці у соцмережі «Однокласники» публікував дописи про боротьбу з українським фашизмом, висміював меморіалізацію загиблих військових та підтримував окупаціютериторії України.

Судово-лінгвістична експертиза визнала, що у публікаціях обвинуваченого містяться заперечення збройної агресії РФ проти України, заперечення тимчасової окупадії територій України, а також глорифікація (возвеличення) військовослужбовців армії РФ.

Під час досудового розслідування обвинувачений визнав себе винним за ч.ч.2,3 ст.436-2 (Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.

Чоловікові присудили два роки іспитового строку з виплатою 27 тисяч гривень судових витрат за проведення експертиз.

Нагадаємо, нещодавно у Полтаві співробітники СБУ затримали двох проросійських агітаторок, які підтримували окупацію України.