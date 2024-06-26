Де у Кременчуці у четвер планово вимикатимуть світло: перелік адрес
Сьогодні, 17:05
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У четвер, 27 червня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
- вул. Криворудна, 2Б-ГК-22;
- вул. Скеляста, 31-37;
- вул. Сумська, 83-85;
- вул. Хорольська, 4, 11/56, 27, 44;
- вул. Гайдамацька, 31-57;
- пров. Диканський, 4-14;
- пров. Дмитра Вишневецького, 17-31;
- вул. Костянтина Острозького, 28-54;
- вул. Різдвяна,1-29;
- туп. 1-й Озерний, 4-8;
- пров. Кам’яногірський, 3/1-24;
- вул. Озерна, 3-13;
- туп. Озерний, 3/7-26/13;
- вул. Садковська, 15/20-30/15;
- пров. Садковський, 2-34А;
- туп. Садковський, 3/3-23;
- вул. Василя Симоненка, 90-112;
- вул. Генерала Чайки, 1, 29;
- пров. Ємельяненко, 3;
- вул. Михайла Калачевського, 3, 5, 6, 9;
- просп. Полтавський, 142-187/2;
- вул. Чайковського, 24Б-95А;
- вул. Експресівська, 47-58;
- пров. Караванний, 1-48А;
- вул. Соні Делоне, 4;
- вул. Хортицька, 3-28/56;
- вул. Володимира Вернадського, 26/29-60А;
- вул. Лікаря Бончука, 28-30;
- вул. Шістдесятників, 4А-15;
- вул. Правобережна, 38А, 45А-55/1;
- вул. Республіканська, 93, 93А;
- вул. Бориса Чичибабіна, 48-67;
- просп. Полтавський, 245-275;
- вул. Соні Делоне, 33-40;
- вул. Арсенальна, 24/24, 26/1;
- пров. Арсенальний, 3-16;
- вул. Європейська, 44А-58/20;
- вул. Нагірна, 1/3-30А;
- туп. Петра Григоренка, 27;
- вул. Сержанта Мельничука, 24/36-79;
- пров. Уласа Самчука, 3-41;
- вул. Чередницька, 22-39;
- туп. Василя Каразіна, 3-8;
- пров. Веселий, 3-32;
- туп. Миколи Сціборського;
- пров. Новогеоргієвський, 14-21;
- пров. Ударний, 2;
- вул. Черниша, 17А;
- вул. Ігоря Сердюка, 27, 31/16;
- вул. Лейтенанта Покладова, 11/29, 18;
- вул. Оксани Петрусенко, 18А;
- вул. Софіївська, 75;
- туп. 1-й Деповський, 3-8;
- туп. 2-й Деповський, 3-7;
- вул. Деповська, 1-57;
- вул. Запорізька, 7-12;
- вул. Миколи Кучми, 1-54;
- вул. Редутна, 27-37/14;
- пров. Сковороди, 2-8;
- пров. Столярний, 32-57;
- вул. Фурштадська, 1-19/25;
- вул. 29 вересня, 18, 21;
- вул. Лейтенанта Покладова, 25, 32А, 34;
- вул. Небесної Сотні 41/66;
- вул. Полковника Гегечкорі, 40/53;
- вул. Троїцька, 39/32-64;
- вул. Академіка Герасимовича, 81-106;
- вул. Гайдамацька, 46-100А;
- вул. Михайлівська, 3-13;
- пров. Михайлівський, 17-32;
- вул. Пилипа Орлика, 1/24-6/21;
- пров. Пилипа Орлика, 7/28-38/10;
- вул. Пілотів, 1-20;
- вул. Херсонська, 1-22;
- пров. Медовий, 2А;
- вул. Сержанта Мельничука, 186, 215А.
З 6.00 до 18.00
- пров. Будівельний, 10;
- вул. Валентини Федько, 1/8-17/19;
- пров. Кузьми Дерев’янка, 17, 22;
- пров. Медовий, 2-27/16;
- вул. Партизанська, 11-21/1;
- вул. Вадима Пугачова, 6Д;
- вул. Сержанта Мельничука, 186-215А.
З 8.00 до 19.00
З 8.00 до 18.00
- вул. Академіка Герасимовича, 49, 51;
- вул. Василя Стуса, 43/1-64;
- вул. Гайдамацька, 11/21-44;
- пров. Грузинський, 3-9/20;
- вул. Кавалерійська, 2-49;
- вул. Космонавтів, 39/14-76/12А;
- вул. Ліщинова, 4, 6, 8, 27, 29;
- вул. Чорноморська, 15/10-66;
- пров. С. Петренка, 1-33;
- пров. Космонавтів, 1-9;
- пров. Олега Ольжича, 1-20;
- пров. П. Орлика, 4-11А;
- пров. Чигиринський, 2-31;
- пров. Чорноморський, 4-17;
- туп. Космонавтів, 1, 2;
- туп. П. Орлика, 3А;
- вул. Проліскова, 5, 11.
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