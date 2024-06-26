Де у Кременчуці у четвер планово вимикатимуть світло: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У четвер, 27 червня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 17.00 вул. Криворудна, 2Б-ГК-22;

вул. Скеляста, 31-37;

вул. Сумська, 83-85;

вул. Хорольська, 4, 11/56, 27, 44;

вул. Гайдамацька, 31-57;

пров. Диканський, 4-14;

пров. Дмитра Вишневецького, 17-31;

вул. Костянтина Острозького, 28-54;

вул. Різдвяна,1-29;

туп. 1-й Озерний, 4-8;

пров. Кам’яногірський, 3/1-24;

вул. Озерна, 3-13;

туп. Озерний, 3/7-26/13;

вул. Садковська, 15/20-30/15;

пров. Садковський, 2-34А;

туп. Садковський, 3/3-23;

вул. Василя Симоненка, 90-112;

вул. Генерала Чайки, 1, 29;

пров. Ємельяненко, 3;

вул. Михайла Калачевського, 3, 5, 6, 9;

просп. Полтавський, 142-187/2;

вул. Чайковського, 24Б-95А;

вул. Експресівська, 47-58;

пров. Караванний, 1-48А;

вул. Соні Делоне, 4;

вул. Хортицька, 3-28/56;

вул. Володимира Вернадського, 26/29-60А;

вул. Лікаря Бончука, 28-30;

вул. Шістдесятників, 4А-15;

вул. Правобережна, 38А, 45А-55/1;

вул. Республіканська, 93, 93А;

вул. Бориса Чичибабіна, 48-67;

просп. Полтавський, 245-275;

вул. Соні Делоне, 33-40;

вул. Арсенальна, 24/24, 26/1;

пров. Арсенальний, 3-16;

вул. Європейська, 44А-58/20;

вул. Нагірна, 1/3-30А;

туп. Петра Григоренка, 27;

вул. Сержанта Мельничука, 24/36-79;

пров. Уласа Самчука, 3-41;

вул. Чередницька, 22-39;

туп. Василя Каразіна, 3-8;

пров. Веселий, 3-32;

туп. Миколи Сціборського;

пров. Новогеоргієвський, 14-21;

пров. Ударний, 2;

вул. Черниша, 17А;

вул. Ігоря Сердюка, 27, 31/16;

вул. Лейтенанта Покладова, 11/29, 18;

вул. Оксани Петрусенко, 18А;

вул. Софіївська, 75;

туп. 1-й Деповський, 3-8;

туп. 2-й Деповський, 3-7;

вул. Деповська, 1-57;

вул. Запорізька, 7-12;

вул. Миколи Кучми, 1-54;

вул. Редутна, 27-37/14;

пров. Сковороди, 2-8;

пров. Столярний, 32-57;

вул. Фурштадська, 1-19/25;

вул. 29 вересня, 18, 21;

вул. Лейтенанта Покладова, 25, 32А, 34;

вул. Небесної Сотні 41/66;

вул. Полковника Гегечкорі, 40/53;

вул. Троїцька, 39/32-64;

вул. Академіка Герасимовича, 81-106;

вул. Гайдамацька, 46-100А;

вул. Михайлівська, 3-13;

пров. Михайлівський, 17-32;

вул. Пилипа Орлика, 1/24-6/21;

пров. Пилипа Орлика, 7/28-38/10;

вул. Пілотів, 1-20;

вул. Херсонська, 1-22;

пров. Медовий, 2А;

вул. Сержанта Мельничука, 186, 215А. З 6.00 до 18.00 пров. Будівельний, 10;

вул. Валентини Федько, 1/8-17/19;

пров. Кузьми Дерев’янка, 17, 22;

пров. Медовий, 2-27/16;

вул. Партизанська, 11-21/1;

вул. Вадима Пугачова, 6Д;

вул. Сержанта Мельничука, 186-215А. З 8.00 до 19.00 с. Потоки. З 8.00 до 18.00 вул. Академіка Герасимовича, 49, 51;

вул. Василя Стуса, 43/1-64;

вул. Гайдамацька, 11/21-44;

пров. Грузинський, 3-9/20;

вул. Кавалерійська, 2-49;

вул. Космонавтів, 39/14-76/12А;

вул. Ліщинова, 4, 6, 8, 27, 29;

вул. Чорноморська, 15/10-66;

пров. С. Петренка, 1-33;

пров. Космонавтів, 1-9;

пров. Олега Ольжича, 1-20;

пров. П. Орлика, 4-11А;

пров. Чигиринський, 2-31;

пров. Чорноморський, 4-17;

туп. Космонавтів, 1, 2;

туп. П. Орлика, 3А;

вул. Проліскова, 5, 11.

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